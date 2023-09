Eccellenza: il Mazzarrone mette nel mirino l’Enna, presentato l’esterno Santucho

Il Mazzarrone è proiettato alla sfida di domenica in trasferta contro l’Enna, che inizierà alle ore 15.30. Messa da parte la vittoria sulla Jonica nella partita d’esordio del campionato di Eccellenza, i giallorossi hanno lavorato intensamente, durante la settimana, per preparare il difficile match, che li vedrà opposti ad una delle formazioni meglio attrezzate del girone B. Sarà la prima delle di due sfide ravvicinate, a distanza di tre giorni l'una d'altra, che vedranno il Mazzarrone affrontare l'Enna allo stadio "Generale Gaeta".

Già a disposizione durante la partita contro i santateresini, è stato presentato ufficialmente, nei giorni scorsi, l'esterno mancino Ivan Santucho. Il giocatore può essere alternativamente utilizzato come terzino o come quinto di centrocampo, offrendo, dunque, soluzioni diverse al proprio tecnico. Santucho arriva dalla Virtus Ispica, società nella quale ha militato la passata stagione. Prima dei virtussini, l'esperienza con l'Isola Capo Rizzuto in Eccellenza calabrese.