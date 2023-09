Eccellenza, il Mazzarrone vince il reclamo per la gara di Coppa contro il Gela

Il Mazzarrone ha vinto il ricorso riguardante la partita contro il Città di Gela, andata del primo turno di Coppa Italia Eccellenza, per la posizione irregolare di un giocatore avversario, che risultava squalificato. Il giudice sportivo ha determinato, così, il successo per 3-0 e l’estromissione della compagine avversaria dalla competizione. “Il reclamo non nasce dalla mancata accettazione della sconfitta, che sul campo rimane tale e netta – si legge nella nota Facebook della società -, ma più semplicemente dal tentativo di dare corretta applicazione alle norme, che regolano le competizioni ufficiali alle quali partecipiamo, considerato che, proprio in virtù di tali dettami, il Mazzarrone Calcio nella gara di domenica scorsa non aveva schierato in campo due propri calciatori, in pendenza di squalifica”

Per quando riguarda il mercato, la dirigenza ha annunciato l'arrivo del portiere Daniele Pandolfo (classe ‘93). Dopo la trafila giovanile nel Calcio Catania, l’estremo difensore si è distinto vincendo il campionato di Eccellenza con le maglie di Ragusa, Gela e Orlandina. La settimana di lavoro per il Mazzarrone terminerà con un allenamento congiunto con l'Atletico Santa Croce.