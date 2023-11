Eccellenza: cinquina del Paternò nel derby contro l’Atletico Catania 1994

Prestazione da incorniciare del Paternò nel derby contro l’Atletico Catania, battuto in trasferta con un perentorio 5-1. L’iniziale fase di studio non produce particolari sussulti, ma, al primo vero affondo, gli ospiti passano in vantaggio grazie al gol del bomber Belluso, che approfitta di un’incertezza del portiere per insaccare la sfera. Al 25’ immediato raddoppio firmato da Napoli con un tiro di controbalzo. Belluso e Micoli falliscono poi il tris. I padroni di casa provano a reagire, ma non riescono a finalizzare. Rossazzurri, invece, spietati, come conferma il 3-0 di Belluso, a segno di testa sul cross di Napoli.

L’Atletico Catania si rende pericoloso, in avvio di ripresa, con il tiro di Caruso, deviato in angolo da Romano. Dall’altra parte, la traversa nega il poker alla girata aerea di Micoli. I locali, in dieci per l'espulsione di Spampinato, riducono orgogliosamente le distanze (27’), quando Santapaola si procura e trasforma un calcio di rigore. Nel recupero, il Paternò impingua ulteriormente il bottino con la doppietta ravvicinata dello scatenato Micoli, che rende ancora più esaltante l’affermazione dei ragazzi allenati da Filippo Raciti.

Atletico Catania-Paternò 1-5

Marcatori: 22’ e 41’ Belluso; 25’ Napoli; 27’ st Santapaola (rig.); 46’ st e 49’ st Micoli.

Atletico Catania: Vitale, Spampinato, Zanella, Mazzamuto (15’ st Zappalà), Giuffrida, La Cognata, Ranno, Tomarchio, Ilardi, L. Caruso 6, Santapaola. A disp.: Castrianni, Orofino, Carbone, Cannella, Finocchiaro, Maiorano, Zagami, Truscello. All. Antonio Richichi.

Paternò: Romano, Napoli (19’ st Messina), Godino, Floro Valenca (12’ st Fratantonio), Mollica, Intzidis, Sangarè, Greco, Micoli (50’ st G. Caruso), Belluso (19’ st Baldeh), Asero. A disp.: Coriolano, De Clò, Tourè, Lo Monaco. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Russo di Acireale (Pino di Barcellona P.G. e Trefiletti di Acireale).

Note: espulso all’11’ st Spampinato. Sono stati ammoniti: Giuffrida, Ranno, La Cognata, Santapaola, Ilardi Sangarè, Intzidis, Godino e Mollica. Recupero: 3’ e 6′.