Eccellenza: il Paternò pareggia a Santa Teresa di Riva e manca la quarta vittoria di fila

E’ finito in parità (1-1) il match Jonica-Paternò. Risultato sostanzialmente giusto per quello che si è visto in campo. Primo sussulto al 14’, quando Belluso spreca una buona occasione, calciando fuori il pallone da pochi metri. I padroni di casa rispondono con il tiro a giro di De Leon a lato. Al 29’ Mena, servito in verticale da De Jesus, supera anche il portiere, ma vede il suo tiro essere stoppato da un difensore. Nel finale di tempo, meglio gli etnei, che vanno vicini al vantaggio con lo sprecone Belluso.

Inizio scoppiettante della ripresa. Azioni pericolose su entrambi i fronti, ma pessima mira degli attaccanti. Al 12’ gli ospiti sbloccano il punteggio grazie al gol di Greco, magistralmente servito da Micoli. La reazione dei santateresini si concretizza al 31’, quando il neo entrato Carastoian finalizza un’azione manovrata. Il pareggio galvanizza i locali, che sfiorano il sorpasso, ma, negli ultimi palpitanti minuti, è il Paternò a mancare più volte l’appuntamento con la rete della vittoria: Belluso fallisce due volte la realizzazione, mentre la staffilata dalla distanza di Maimone centra la traversa.

Jonica-Paternò 1-1

Marcatori: 12’ st Greco; 31’ st Carastoian.

Jonica: Pontet, Staris, Trovato, Bozzanga (20’ st Carastoian), Savoca, (37’ st Micalizzi), Perez, De Leon, Zago, Mena, De Jesus (44’ st Facundo), Verdura (25’ st Caldè). All. Furnari.

Paternò: Romano, Napoli, Godino, Floro, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco, Micoli, Belluso, Asero (39’ st Messina. All. Raciti.

Arbitro: Trombello di Como.