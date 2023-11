Eccellenza: l'Fc Misterbianco cade sul campo del Milazzo

L'Fc Misterbianco non è riuscito a fare punti sul campo del Milazzo, che si è imposto per 2-0. Inizio partita vivace con il tiro di Sinatra da lontano a lato e dall'altra parte la conclusione di Bucolo che sibila il palo. Gli ospiti sono ben messi in campo e non concedono spazi agli avversari. Al 36’ Ten Lopez guadagna, però, con astuzia una punizione dalla destra, Bucolo fa partire uno spiovente perfetto per lo stacco imperioso di Agolli, palla all’angolino alla destra di Caruso per il vantaggio rossoblu. Tre minuti dopo, raddoppio firmato da Leo su assist di La Spada.

Avvio di ripresa scoppiettante. Ancora Leo, appena all’interno dell’area, calcia violentemente, la sfera colpisce la parte bassa della traversa e torna in campo. Sul ribaltamento di fronte, Sinatra serve Mastrosimone che manda il pallone fuori a pochi metri dalla porta di Catelli. Al 10' ancora protagonista l’ottimo Sinatra, che si diletta con un dribbling sullo spazio stretto e scarica dal limite un sinistro che sbatte sul montante, Scapellato fallisce incredibilmente il facile tap-in. Nei restanti minuti, i mamertini La Spada e Agolli mancano più volte il tris.

Milazzo-FC Misterbianco 2-0

Marcatori: 36’ Agolli e 39’ Leo.

Milazzo: Catelli; Leo, Tosolini, Trimboli; Agolli, Presti (22' st Gazzè), Bucolo (47' st Insana), Rizzo (26' st Frassica), Spaticchia, Ten Lopez (47' st Errante), La Spada. A disp.: Caruso, Matinella, Di Natale, Munafò, Gitto. All. Venuto.

FC Misterbianco: Caruso, Gallo, Scaletta (39' st Brancato), Basile, D’Arrigo, Coniglio (22' st Di Salvo), Mastrosimone (11' st Binanti), Maesano (14' st Lorefice), Travaglio, Sinastra, Scapellato (26' st Spinale). A disp.: Genovese, Viaggio, Torrisi, Talio. All. Di Mauro

Arbitro: La Paglia di Enna (Pirrotta e Nigrelli di Barcellona P.G.)

Note: sono stati ammoniti Tosolini, Maesano, Rizzo, Binanti, Leo e Sinatra. Recupero: 2’ e 5’.