Eccellenza: l’Fc Misterbianco liquida in rimonta la Leonfortese  

Fc Misterbianco vittorioso in rimonta per 2-1 sulla Leonfortese (Centro Sicilia). A Ragalna, i padroni di casa si fanno preferire nel primo tempo, collezionando buone occasioni, non finalizzate. Mancano, così, l’appuntamento con il gol Daniele Scapellato e Nicosia, sul cui tiro è prodigioso l’intervento di Callejo, e Travaglio. Sull’altro fronte, Caruso si esalta su un tentativo degli ospiti, mentre i tiri da fuori non sortiscono l’effetto sperato.

Ripresa ricca di emozioni e gara decisa da tre lampi nel giro di 15'. Leonfortese in vantaggio con Bertolo, che di testa, sugli sviluppi di un angolo, insacca la sfera grazie alla carambola benevola sul palo. Poi il “legno” nega il raddoppio a Maltese, che in contropiede avrebbe potuto chiudere i conti. L'Fc Misterbianco reagisce e bada al sodo. Al 22’, su un cross da poco oltre la metà campo, Callejo si scontra in uscita con un compagno, il pallone giunge a Daniele Scapellato, che, a porta vuota, pareggia. Poco dopo, Sinatra si beve un avversario sul lato corto dell'area di rigore e, al temine di un'azione insistita di marca etnea, il neoentrato Milazzo realizza la rete che vale i tre punti in palio.

Fc Misterbianco-Leonfortese 2-1

Marcatori: 7’ st Bertolo; 22’ st D. Scapellato; 24’ st Milazzo

Fc Misterbianco: Caruso, Viaggio, Nicolosi (30’ st Maesano), Basile, Gallo, Coniglio (26’ st D'Arrigo), D. Scapellato, F. Scapellato (40’ st Lorefice), Travaglio, Sinatra (45’ st Spinale), Nicosia (9’ st Milazzo). A disp.: Genovese, Scaletta, Lanzafame, Brancato. All. Scirè (squalificato Di Mauro).

Leonfortese: Callejo, Puleo (43’ st Mannarà), Bertolo (40’ st Moscatello), Rodriguez, Russo, Popolo, Niang (20’ st Nuccio), Cacicia, Volo (24’ st Restivo), Caputa, Maltese. A disp.: Macagno, Germanà, Panvini, Mannino. All. Tarantino.

Arbitro: Ferrara di Palermo (Trefiletti di Acireale e Artellini di Ragusa).