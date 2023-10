Eccellenza: il Paternò esulta nel big match contro l’Enna

Il Paternò si è aggiudicato, davanti ai propri sostenitori, il big match contro l’Enna per 2-1. Partita combattuta dai toni agonistici accesi, come confermano i tre rigori e le altrettante espulsioni decretati dall’arbitro toscano. Padroni di casa subito in vantaggio grazie al penalty trasformato da Belluso (fallo in area di Tosto su Asero). Mollica e Micoli sfiorano poi il raddoppio. Gli ospiti si fanno vedere al 28’, quando Santanocito crossa al centro per Vitelli, che gira di testa, ma la traiettoria finisce oltre la traversa. Stessa sorte tocca al successivo tentativo di Cocimano.

In avvio di ripresa, Arquin spreca un’ottima occasione per pareggiare, calciando a lato da favorevole posizione. Sull’altro fronte, efficace risposta di Sienko al tiro di Asero, la sfera termina nei piedi di Napoli, che non inquadra lo specchio da pochi passi. Al 25’ massima punizione a favore dell’Enna, che pareggia dal dischetto; a segno Zappalà con la sponda benevola del palo. Cinque minuti dopo, terzo rigore di giornata, il secondo a favore dei rossazzurri. Dagli undici metri, Maimone realizza con freddezza la rete della preziosa vittoria. Finale nervoso, ma che lascia invariato il risultato. Mercoledì sarà di nuovo Paternò-Enna, con la sfida d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma sempre a Paternò (ore 15.30).

Paternò-Enna 2-1

Marcatori: 6′ Belluso (rig.); 26’ st Zappalà (rig.); 30’ st Maimone (rig.).

Paternò: Romano, Napoli (41’ st De Clò), Godino, Floro Valenca, Mollica, Intzidis, Maimone, Greco, Micoli (35’ st Sangarè), Belluso (23’ st Baldeh), Asero. A disp.: Coriolano, Messina, Lo Monaco, Tourè, Distefano, Caruso. All. Filippo Raciti.

Enna: Sienko, Santanocito, Rallo, Rotella (50’ Santapaola), Zappalà, Tosto, Urso (14’ st Boscaglia), Sessa, Arquin, Cocimano, Vitelli. A disp.: Di Carlo, Cannino, Bassoli, Amante, Joao Pedro, Cristiano, Randis. All. Salvatore Utro.

Arbitro: Artini di Firenze.

Note: espulsi Sessa (12’ st), Santonocito (37’ st) e Zappalà (46’ st). Recupero: 4′ e 6′.