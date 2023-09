Promozione, Aci Sant’Antonio corsaro sul terreno del Città di Acicatena

L'Aci Sant’Antonio si è imposto per 3-0 sul campo del Città di Acicatena nella 2^ giornata del campionato di Promozione. I padroni di casa sono intraprendenti ad inizio partita e ci provano con Giummaresi, che, dopo aver superato un avversario, calcia debolmente. Partitaequilibrata e giocata prevalentemente a centrocampo. Gli ospiti sfiorano il vantaggio allo scadere del primo tempo, quando la conclusione ravvicinata di Marraffino viene respinta da Pappalardo, il pallone tocca il palo.

Nella ripresa subito la svolta: retropassaggio di Calì per Pappalardo, il portiere non controlla la sfera che finisce incredibilmente in rete. Rotto l'equilibrio, i santantonesi raddoppiano al 35’, quando un tiro sbilenco si tramuta nell'assist perfetto per Lo Presti, che non può sbagliare. Proteste vibranti dei padroni di casa per la posizione dell'attaccante, che reputano irregolare, ma l’arbitro convalida. L’Aci Sant'Antonio chiude poi i conti, nel finale, con il gol del neo entrato Aleo.

Città di Acicatena-Città di Aci Sant'Antonio 0-3

Marcatori: 3' st Calì (aut.); 25' st M. Lo Presti; 44' st Aleo.

Città di Acicatena: Pappalardo, Cardella, Di Mauro, Borzì, Calì, Intelisano, Talotta (42' st Cullurà), Napoli, Giummaresi (28' st Giannetto), Solimene (35' st Lagona), Bottino (18' st Gerbino). A disp.: Cannavò, Faro, Fofana, Sangare, Licciardello. All. Eugenio Seminara.

Città di Aci Sant’Antonio: Citriglia, Moschella, C. Di Mauro, Gallo (45' st Salpietro), Bella, Dadone, Sanfilippo (55’ Genovese), Barbagallo (65’ Grassi Bertazzi), M. Lo Presti (80’ Boccaccio), Marraffino, Leotta (74’ Aleo). A A. disp.: Costa, Minacapelli, S. Lo Presti, Sorbello. All. Giovanni Russo.

Arbitro: Parisi di Acireale.