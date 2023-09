Promozione: il Città di Acicatena pareggia sul campo del Santa Domenica Vittoria

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

E' iniziato con una prova tutto cuore e orgoglio, culminata con un pareggio in rimonta per 2-2, il campionato di Promozione del Città di Acicatena. I catenoti hanno subito il grande avvio del Santa Domenica Vittoria, che ,dopo 22’, si porta sul 2-0 grazie alle reti di Saccullo, a segno di testa, e Spartà. La squadra ospite reagisce di prepotenza, sfiorando il gol prima con Bottino e dopo con Giummaresi, per poi dimezzare le distanze al 35’ con la conclusione da fuori ancora di Bottino.

Nella ripresa, sale ulteriormente di livello del Città di Acicatena, che sfiora il pareggio in un paio di circostanze: al 25’ Giannetto risolve una mischia in area e completa, così, la rimonta. Le reti di due ragazzi catenoti doc, cresciuti ad Aci Catena, hanno permesso, quindi, alla squadra allenata da Eugenio Seminara di portare a casa un prezioso punto dopo le difficoltà dell'avvio di partita.

Santa Domenica Vittoria-Città di Acicatena 2-2

Marcatori: 4’ Saccullo; 22’ F. Spartà; 35’ Bottino; 25’ st Giannetto

Santa Domenica Vittoria: Caggegi, Montella, Ciraldo, Germanà, Spitaleri, Sottosanti, C. Vecchio (32’ st Romano), F. Spartà, Saccullo, Bonaccorso (22’ st Patanè), Bontempo (34’ st Salmeri). A disp.: A. Spartà, A. Vecchio, Dell’Erba. All. Antonino Mollica.

Città di Acicatena: Pappalardo, Furnari, Di Mauro, Borzì, Calì, Intelisano, Talotta, Napoli, Giummaresi (44’ st Cullurà), Solimene, Bottino (23’ st Giannetto). A disp.: Cannavò, Faro, Fofana, Grasso, Cardella, Licciardello, Lagona. All. Eugenio Seminara.