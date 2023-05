Promozione, il direttore tecnico Ferone suona la carica al Catania San Pio X

C’è grande soddisfazione in casa Catania San Pio X dopo al vittoria per 2-0 sul campo dell’Fc Belpasso, valsa la qualificazione alla finalissima di Promozione. È tornato sull’epilogo dell’ultima gara, il direttore tecnico degli etnei Antonio Ferone, ex di turno. “Non era semplice imporsi a Belpasso e bissare il successo Riposto. Mi dispiace per i ragazzi che ho dovuto lasciare a novembre, a causa di divergenze con alcuni membri del club, auguro loro le migliori fortune per gli anni a seguire. Colgo, inoltre, l'occasione per ringraziare alcuni membri della società Belpasso, con i quali sono rimasto in buoni rapporti per l'ottima accoglienza. Per quanto riguarda noi, faccio i complimenti a dei giocatori stupendi, seri e professionali, che lavorano ogni giorno con dedizione per raggiungere l'obiettivo che ci stiamo meritando”

Ora vi attende il match decisivo con l’Atletico 1994. “Disputeremo la partita senza timore, ma con l'umiltà e la consapevolezza di affrontare una squadra importante, con un badget alto, costruita per raggiungere l’Eccellenza fin dall'inizio dell'anno. Sicuramente gli daremo del filo da torcere”.