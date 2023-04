Promozione, Il Catania San Pio X elimina in semifinale la Rsc Riposto

Il Catania San Pio X ha fatto saltare il banco nella semifinale playoff contro la Russo Sebastiano Calcio Riposto, imponendosi in trasferta per 2-0 davanti a circa 1000 spettatori. Padroni di casa propositivi in avvio di match e pericolosi con la staffilata alta di Tornitore. Gli ospiti non stanno, però, a guardare; termina di poco a lato il tiro di Sanneh.

L’equilibro permane per buona parte della ripresa, avvicinando, così, la possibilità di assistere ai supplementari. Al 35’ l’arbitro assegna, però, un rigore al Catania San Pio X per un fallo in area commesso ai danni di Indaco, costretto a lasciare infortunato il campo. Strano si presenta sul dischetto, prendendosi questa grande responsabilità, e trasforma con freddezza. In contropiede, va poi a segno il neo entrato Litteri, chiudendo, così, il discorso qualificazione.

Rsc Riposto-Catania San Pio X 0-2

Marcatori: 35’ st Strano (rigore); 40’ st Litteri.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa, Patanè, Nicotra, Pappalardo, Salemi, Proietto (39’ st Campione), Platania (31’ st Mangano), Emanuele, Tornitore (41’ st Bonaventura), Napoli (13’ st Messina). All. Lu Vito.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Valenti, Strano, Spampinato, Patanè, La Spina, Y. Nobile (15’ st Litteri), N’Daye, Sanneh (17’ st Sciuto), Indaco (33’ st M. Nobile). All. La Rosa.

Arbitro: Haba di Caltanissetta.