Promozione, il Catania San Pio X batte l’Fc Belpasso e vola in finale playoff

Il Catania San Pio X ha concesso il bis, battendo per 2-0 in trasferta l’Fc Belpasso dopo aver fatto lo stesso contro la Rsc Riposto. La squadra allenata da Luigi La Rosa si è qualificata, così, per la finalissima playoff del campionato di Promozione, che metterà in palio il “pass” per l’Eccellenza. Partita equilibrata e combattuta. In avvio, il palo nega il vantaggio ai padroni di casa sul rasoterra di Abanga. Al 22’ rispondono gli ospiti: N’Diawe fa tutto bene, salta un difensore, ma sul più bello calcia sul fondo.

Pochi sussulti nella ripresa, poiché entrambe le formazioni evitano di commettere errori. L’episodio decisivo al 37’, quando l’arbitro assegna un rigore al Catania San Pio X per un fallo in area ai danni di Litteri, dal dischetto Strano è freddo e indirizza la sfera proprio nell’angolino basso, nonostante il tuffo di La Rosa sia nella giusta direzione. Quattro minuti dopo, chiude i conti N'Diawe in contropiede.

Fc Belpasso-Catania San Pio X 0-2

Marcatori: 37’ st Strano (rigore); 41’ st N’Diawe.

Fc Belpasso: La Rosa, Benfatto (41’ st Valguarnera), Cannone (37’ st Lupo), Abanga (32’ st Sottile), Milizia, Mascali, Strano, Tirri, Condorelli, Giuffrida, La Spina (32’ st Conti). All. Suriano.

Catania San Pio X: Romano, Oliveri, Valenti, Strano (39’ st Torrisi), Spampinato, Patanè, La Spina (24’ st Carbonaro), Nobile (1’ st Sciuto), N’Diawe, Sanneh, Litteri (37’ st Calarco). All. La Rosa.

Arbitro: Lo Surdo di Messina.