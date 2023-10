Promozione: il Real Aci centra il tris nel derby contro il Belpasso

Girone C

Il Real Aci ha vinto (3-0), davanti ai propri sostenitori, l’atteso derby contro il Belpasso. In avvio, Carbonaro impegna Colonna, bravo nel respingere la conclusione col corpo. Ghiotta chance per D’Emanuele, che accelera centralmente e si presenta davanti alla porta, ma spara alto. Gi ospiti rispondono al 31’, quando, su cross dalla destra di Bonavia, colpo di testa di Lupo e gran riflesso di Governali. Portiere granata ancora impegnato pochi istanti dopo sul pallonetto dalla distanza di Luca, che il numero uno intercetta con l'aiuto del palo. Allo scadere, Le Mura mette al centro il pallone, D'Emanuele colpisce di mano la sfera, l'arbitro segnala il fallo e lo ammonisce per la seconda volta.

Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa passano subito in vantaggio nella ripresa: Le Mura pesca dentro l'area Carbonaro, che fredda Colonna per l'1-0. Acesi che gestiscono la partita senza rischi con gli avversari che si fanno vedere soltanto con una girata aerea di Egitto su punizione di Luca, Governali risponde presente. La squadra di Marcello Manca raddoppia al 38’ grazie al gol sottomisura del geniale Le Mura. Nel recupero, Valenti lancia in profondità Carbonaro, che dribbla un avversario e firma la doppietta personale.

Real Aci-Belpasso 3-0

Marcatori: 5’ st e 46’ st Carbonaro; 38’ st Le Mura.

Real Aci: Governali, Aleo (48’ st Bonnici), Cannone, Lopez (25’ st F. Valenti), Sardo, Strano, Carbonaro, Le Mura (46’ st Cucuccio), De Leonardis (1’ st Meli), D’Emanuele, Marino. A disp.: Bucalo, A. De Carlo, Montemagno, Manca, Castelli. All. Marcello Manca.

Belpasso: Colonna, Di Pietro, Valguarnera (25’ st Falsaperna), Scirè (36’ st Scoglio), Egitto, Milizia (32’ st Brischetto), Nicolosi (7’ st Prestianni), Tirri, Lupo, Luca, Bonavia (7’ st G. Carbonaro). A disp.: Ventura, Alberio, Riolo. All. Dario Suriano.

Arbitro: Carnemolla di Ragusa.

Note: espulso al 45’ D’Emanuele.