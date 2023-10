Promozione: Real Aci corsaro sul campo del Villarosa

Il Real Aci ha fatto bottino pieno sul campo del Villarosa, superato per 1-0 grazie al gol messo a segno da De Leonardis. Primo tempo ben approcciato dai granata, che cercano di rendersi pericolosi con i tiri dalla distanza di Strano e Le Mura, privi di fortuna più che precisione. Al 15’, punizione di Strano dalla destra, mischia in area risolta da Sardo che insacca la sfera, ma l’arbitro annulla per posizione irregolare di Tola.

Nella ripresa, dopo meno di un quarto d’ora, Tola commette un fallo che il direttore di gara sanziona con un giallo, il secondo, ed il Real Aci resta, così, in dieci uomini. Gli ospiti non si scompongono e, poco dopo, passano in vantaggio: splendido assist di D’Emanuele per De Leonardis, che trafigge Tabascio. La squadra allenata da Marcello Manca va a caccia del raddoppio, ma De Leonardis non arriva di un soffio sulla punizione di Strano, poi è Carbonaro a provare la botta al volo, parata in sicurezza dal portiere. I padroni di casa non riescono ad impensierire la retroguardia avversaria ed il risultato non cambia fino al triplice fischio.

Villarosa-Real Aci 0-1

Marcatore: 15’ st De Leonardis.

Villarosa: Tabascio, Tabasso, Di Blasi, Nocito (40’ st Castellana), La Mattina (17’ st A. Folisi), Piyuka (25’ st Rape), Palermo (26’ Bangoura), Camara, Di Leo, Lobartolo, Bagayoko. A disp.: Bongiorno, M. Valenti, Allegra, Costanzo, La Delfa. All. Mario Folisi.

Real Aci: Bucalo, Cannone, Tola, Strano, Sardo, Lopez, Carbonaro (46’ st Manca), Le Mura (38’ st Cucuccio), De Leonardis, D’Emanuele (38’ st Bonnici), F. Valenti. A disp.: Caffo, Meli, A. Valenti, Montemagno, Cerra. All. Marcello Manca.

Arbitro: Guastella di Ragusa.

Note: espulso al 13’ st Tola.