Promozione, il Real Aci vince il big match contro la RSC Riposto 

Il Real Aci si è aggiudicato il big match contro la RSC Riposto, imponendosi per 2-0. In avvio di partita, i granara si rendono subito pericolosi: lungo uno-due D'Emanuele-Manca, che porta il numero dieci a concludere da pochi passi, ma Gangi respinge. Sull'altro fronte, termina alta la girata aerea di Tornitore su corner battuto da Manuli. La squadra allenata da Marcello Manca torna subito in attacco, reclamando un rigore per un presunto tocco di braccio di Platania. Al 35', D'Emanuele crossa dalla destra, Lopez va a terra dopo un contatto con Spitaleri e conquista il rigore, fra le proteste degli ospiti. Dal dischetto, Manca realizza l'1-0. Momento favorevole al Real, che, poco dopo, raddoppia. Gran giocata di Manca, assist per Carbonaro che sceglie la forza e insacca la sfera. Potrebbe esserci un penalty pure per la RSC Riposto, quando Fisichella viene steso in area da Governali, ma il gioco viene fermato per offside dell'attaccante.

Nella ripresa, gli acesi D'Emanuele e Carbonaro provano a chiudere i conti, peccando della necessaria mira. Gli avversari rispondono con il cross dalla destra di Patanè, che diventa un tiro, respinta di Governali, Fisichella da pochi passi colpisce male e Meli salva sulla linea con l'aiuto del palo. Ci prova orgogliosamente anche Manuli a dimezzare le distanze, ma il suo pallonetto dalla distanza viene deviato in extremis dal portiere.

Real Aci-RSC Riposto 2-0

Marcatori: 35’ Manca (rig.); 38’ Carbonaro.

Real Aci: Governali, Lopez, Cannone (28' st F. Valenti), Strano, Cerra, Meli, Carbonaro, Le Mura, Manca (37' st De Leonardis), D’Emanuele (45' st Cucuccio), Bonnici. A disp.: Bucalo, A. Valenti, Sardo, Montemagno, Colletta. All. Marcello Manca.

RSC Riposto: Gangi, Emanuele, Platania, Spitaleri (15' st Leonardi), Pappalardo, Patanè, Borzì (15' st Martinez), Castorina, Fisichella, Manuli, Tornitore. A disp.: Pollicina, Parisi, Scandurra, Papa, Puglisi, Musarra, Napoli. All. Alessandro Di Maria.

Arbitro: Di Florio di Palermo (Termini e Casisa di Palermo).