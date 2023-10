Promozione, termina in parità l’atteso derby Aci e Galatea-Real Aci

E’ terminato in parità l’atteso derby Aci e Galatea-Real Aci. In avvio di gara, Dumitrascu conclude sull’esterno della rete. Al 15’ gli ospiti sbloccano il punteggio: Carbonaro tenta il tiro dal limite, Romano respinge, Lopez arriva sul pallone e mette al centro per De Leonardis, che realizza. Pochi istanti dopo, Dumitrascu pesca sul filo del fuorigioco Indaco, bravo e fortunato nel saltare il portiere e pareggiare. La girandola ravvicinata di emozioni continua al 24’, quando Sciuto lancia dalla trequarti, Governali ci mette un pugno, Febbraio raccoglie la sfera e la indirizza sotto l'incrocio, operando il sorpasso.

Nella ripresa, subito tre cambi per mister Marcello Manca. Le sostituzioni producono immediatamente effetti, perché Strano verticalizza sulla destra per De Carlo, assist per Carbonaro, che fredda Romano. Lo stesso Carbonaro ha poi una chance per ribaltare la situazione. Manca serve De Carlo, cross per il numero 7, che colpisce la parte alta della traversa. Momento propizio per gli ospiti, De Leonardis calcia a lato da favorevole posizione. Nel finale, il pallonetto di Carbonaro non sortisce l’effetto sperato, mentre i tentativi offensivi dell’Aci e Galatea peccano della necessaria mira.

Aci e Galatea-Real Aci 2-2

Marcatori: 15’ De Leonardis; 18’ Indaco; 24’ Febbraio; 9’ st Carbonaro

Aci e Galatea: Romano, Fiera, Sanneh, Sciuto, Foti, Indaco, Vitale, Dumitrascu (25’ st Calarco), Trovato (38’ st Sipala), La Spina (25’ st Censabella), Febbraio (20’ st Nobile). A disp.: Lazzara, Tonzuso, Ferone, Censabella, Spada, Leonardi. All. Andrea Stella.

Real Aci: Governali, Aleo, Cannone (1’ st Manca), Lopez, Sardo, Meli (1’ st Le Mura), Carbonaro, Marino (1’ st A. De Carlo), De Leonardis (33’ st Castelli), Strano (33’ st Cucuccio), F. Valenti. A disposizione: Caffo, Montemagno, A. Valenti, Bonnici. All. Marcello Manca.

Arbitro: Quattrotto di Messina.