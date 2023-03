Promozione, la Rsc Risposto batte di misura il Gescal

Il Russo Sebastiano Calcio Riposto ha battuto di misura (1-0) in trasferta il combattivo Gescal grazie al gol segnato da Salemi nel recupero del primo tempo. Inizio partita equilibrato e affrontato a viso aperto da entrambe le squadre. I ragazzi allenati da Eugenio Lu Vito cercano di rendersi pericolosi in avanti con maggiore continuità rispetto agli avversari, ma peccano di precisione nelle verticalizzazioni. Castorina deve uscire in barella (33’) per un infortunio al ginocchio. Al 46’ ospiti in vantaggio: punizione battuta da Messina, pallone al centro per la risolutiva deviazione di Salemi.

Nella ripresa, i biancoverdi, spronati in panchina da mister Michele Lucà, sfiorano il pareggio. Di Stefano fallisce una ghiotta opportunità, mentre, nel palpitante finale, il tiro di Paludo centra la traversa.

Gescal-Rsc Riposto 0-1

Marcatore: 46’ Salemi.

Gescal: Maisano, Farina, Di Stefano (35’ st Mannino), Lembo (40’ st Nizari), Gomes, Angrisani, Saraniti (18’ st Briganti), Brancati, Fittaioli (39’ st Paludo), Cardia, Gaita. All. Lucà.

Rsc Riposto: Cisterna, Papa (24’ st M. Patanè), Pappalardo, Mangano, R. Patanè, Salemi, Castorina (33’ Napoli), Messina, Tornitore, Leotta, Proietto (23’ st Campione). All. Lu Vito.

Arbitro: Citrano di Palermo.