Promozione, la Rsc Riposto pareggia in casa contro la Nuova Azzurra Fenice

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa RSC Riposto

La Rsc Riposto ha rallentanto in casa, pareggiando 2-2 in rimonta contro la Nuova Azzurra Fenice. La squadra ospite comincia la gara con il giusto piglio, passando in vantaggio al 12’ grazie al rigore trasformato da Genovese. I padroni di casa accusano il colpo e, pur tentando di scuotersi, appaiono poco lucidi nelle verticalizzazioni. Sempre dal dischetto, Genovese raddoppia al 30’. Prima dell’intervallo, Patanè dimezza le distanze sugli sviluppi di una punizione.

Nella ripresa, la compagine biancorossa pigia il piede sull’acceleratore per riequilibrare la situazione, spreca diverse occasioni, esponendosi, però, alle ficcanti ripartenze degli avversari, che mancano il tris. La Nuova Azzurra Fenice resta in nove uomini a causa delle espulsioni rimediate da Agri e Mastrojeni e deve capitolare al 15’, quando Mangano realizza con una conclusione sotto l’incrocio. Nel finale, i locali vanno più volte ad un passo dal sorpasso, ma trovano l'opposizione di Soldino, autore di prodigiosi interventi.

Rsc Riposto-Nuova Azzurra Fenice 2-2

Marcatori: 12’ (rigore) e 30’ (rigore) Genovese; 45’ Patanè; 25’ st Mangano.

Rsc Riposto: Gangi, Papa, Vecchio (41’ Castorina), Patanè, Salemi, Platania (8’ st Napoli), Proietto (44’ st Campione), Mangano, Emanuele, Tornitore, Leotta (44’ st Bonaventura). All. Lu Vito.

Nuova Azzurra Fenice: La Rosa (1’ st Soldino), Nania, Bellinvia, Cucè, Agri, Merlino, Mastrojeni, Kane, G. Piccolo (26’ st P. Piccolo), Genovese, Giunta (37’ Fazio). All. Piccolo.

Arbitro: Dolenti di Caltanissetta.

Note: sono stati espulsi Agri e Mastrojeni.