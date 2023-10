Maltese dopo il gol contro il Portici: “l’Acireale ha giocato una partita battagliera”  

L’ 1-0 contro il Portici ha fatto salire le quotazioni dell’Acireale nel “borsino” del campionato di serie D, ma, al di là dei tre preziosi punti conquistati, è stata soddisfacente la prova fornita dai granata, come confermano le parole del tecnico Fabio De Sanzo: “Sono contento della prestazione. Abbiamo avuto spirito di sacrificio, tenacia e orgoglio. Io non posso far altro che elogiare i giocatori per tutto ciò che mettono in campo. Non abbiamo quasi mai rischiato, c’è stata qualche piccola sbavatura, sì, ma può starci. A mio avviso il successo non è stato in discussione: loro hanno avuto più palleggio, ma non è ciò che serve per fare punti”. Il mister degli acesi ha poi messo in luce il carattere mostrato dal gruppo: “Possiamo e dobbiamo migliorare, ma è stata una vittoria di nervi, che ha evidenziato la voglia dei ragazzi. Adesso dobbiamo riposarci e poi, con calma, penseremo al prossimo impegno”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le dichiarazioni di Totò Maltese, autore del gol decisivo. “Quando si fa bene il merito è di tutti. Abbiamo giocato una gara battagliera, siamo riusciti a passare in vantaggio e abbiamo raggiunto l’obiettivo. Cerco di aiutare il più possibile i compagni – ha continuato – bisogna portarli nella giusta direzione. Stiamo creando una famiglia”. Infine, una dedica speciale per l’importante: “Tengo a dedicarlo a mio padre, che non sta vivendo un periodo semplice”.