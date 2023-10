Serie D: l'Acireale cade sotto i colpi della capolista Siracusa 

Allo stadio "De Simone", Siracusa e Acireale hanno dato vita a un derby vivace e ricco di occasioni. A vincere sono stati gli aretusei per 3-1: in gol De Caro, Aliperta e Favetta. Per i granata a segno, invece, Montaperto. Primo tempo a ritmo elevato, con le squadre capaci di costruire diverse azioni pericolose. Una partita dinamica, sbloccata già al 5’ dalla girata di testa di De Caro, che trasforma nell’1-0 per gli azzurri un angolo battuto da Aliperta. Allo svantaggio, gli ospiti reagiscono con forza, sfiorando immediatamente la rete del pareggio con Vaccaro dal limite, ma è bravo Lamberti nella risposta. I padroni di casa continuano a spingere, invece, alla ricerca del raddoppio, che, dopo i tentativi andati a vuoto di Vacca e Forchignone, si materializza al 28': decisiva la punizione dalla distanza di Aliperta. Rimessa la sfera in gioco, l’Acireale dimezza le distanze grazie all’iniziativa individuale di Montaperto. L’ex Cavese gestisce un ottimo pallone e con un mancino chirurgico lo piazza nell’angolino basso. Nel finale, i granata vanno vicini all'aggancio con Corigliano e Galletta, ma Lamberti risponde sempre presente.

In avvio di ripresa, termina alto il tentativo del neo entrato Milo. A questo punto della gara, con le formazioni lunghe a causa dei primi segni di stanchezza, sono frequenti i ribaltamenti di fronte. Il Siracusa si trova a un passo dal tris con Forchignone, l’Acireale risponde e la girata aerea di Galletta lambisce il palo. Al 35' chiude i conti Favetta, servito magistralmente da Caserta, facendo calare il sipario sul match.

Siracusa-Acireale 3-1

Marcatori: 5' De Caro; 28' Aliperta; 30' Montaperto; 35' st Favetta.

Siracusa: Lamberti, Di Paola, Benassi, De Caro (47' st Gozzo), Sena, Aliperta, Zampa (22' st Teijo), Vacca, Alma (41' st Arcidiacono), Maggio (15' st Favetta), Forchignone (30' st Caserta). A disp.: Dima, Scaletta, Palmisano, Faella. All. Cacciola.

Acireale: Zizzania, Sirimarco (33' st Viegas), Maltese, Vaccaro, Galletta (28' st De Mutiis), Lucchese, La Vigna (15' st Vanzan), Corigliano (28' st Cusumano), Sticenko (15' st Milo), Cicirello, Montaperto. A disp.: Peschieri, Di Mauro, Germinio, Tufano. All. De Sanzo.

Arbitro: Spedale di Palermo (Canale e Di Marco).