Vanzan dell'Acireale: "dedico a mio nonno il gol contro la Reggio Calabria" 

L'esterno Nicola Vanzan è stato l'autore del gol del momentaneo 1-0 dell'Acireale nel recupero contro la Reggio Calabria, terminato 1-1. Un punto, comunque, utile alla causa granata, considerando la forza dell'avversario, costruito per centrare la promozione in serie C.

“Abbiamo fornito una prova positiva, sono contento - ha dichiarato Vanzan al termine del match -. Il risultato ci può stare, affrontavamo un grande rivale. Sono davvero felice di aver segnato, spero che questa rete possa sbloccare la mia stagione. Io sono un ragazzo molto autocritico, so bene che devo migliorare quanto fatto fin qui. Dedico il gol a mio nonno, che sta passando un momento difficile, ma anche a Salvo Re, che mi supporta sempre”. Sugli obiettivi dell'annata agonistica, il laterale degli acesi mette la squadra al primo posto: “Preferisco sempre il bene del gruppo a quello personale, voglio dare il più possibile il mio supporto”.