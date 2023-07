Serie D: Cicirello e Maltese rinforzi di qualità per l'Acireale

Doppio colpo di mercato per l’ambizioso Acireale, che per il prossimo campionato di serie D si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Giorgio Cicirello e del difensore Salvatore Maltese. Si tratta di giocatori di qualità ed esperienza, che potranno fornire un prezioso contributo alla causa granata. Cicirello (classe 1995) è una punta di spessore tecnico e umano. Ha fatto il suo esordio nel Nebrodi Sant’Agata in Terza Categoria. Poi una continua ascesa con le maglie di: Rocca di Carileone, Due Torri, Trapani (Primavera) e, infine, Città di Sant’Agata. Con la compagine biancazzurra i primi quattro anni in Eccellenza, riuscendo ad andare sempre in doppia cifra, mentre gli ultimi tre in D, realizzando oltre 30 reti.

Maltese è nato a Marsala il 3 novembre del 1992, alto 184 centimetri per 80 chili, è un centrale di sicuro affidamento. Proviene dalla Sancataldese, dove ha accumulato, nella scorsa stagione, 23 presenze ed un gol. Sono circa 240 i suoi “gettoni” divisi tra Eccellenza e D. Un aneddoto ne ha reso celebre, finora, la carriera: i ben 4 centri, da difensore in una sola partita e nel giro di appena 12 minuti: Furono due colpi di testa e altrettante rovesciate nelle fila del Licata. Un record di portata nazionale.