Serie D: il nuovo Acireale presenta organigramma, programma e ambizioni  

E’ in programma venerdì (ore 10.00), nella sala stampa del Palazzo di Città di Acireale, la presentazione della Ssd Città di Acireale 1946 Arl. Pochi giorni fa si è concretizzato il passaggio di proprietà della società granata, che verrà guidata dal dottor Giovanni Di Mauro e dagli imprenditori Enrico Strano e Giovanni Lizzio, tutti e tre acesi e liei di trovarsi alla guida di questo nuovo progetto: “Cercheremo, al meglio delle nostre possibilità, di costruire una compagine che possa rendere orgogliosi i numerosi tifosi dell’Acireale. Possiamo dire che tuttora ci riteniamo molto colpiti dal modo in cui hanno sostenuto la squadra in questi anni, soprattutto nei momenti di difficoltà, e crediamo che meritino di trovarsi partecipi di un progetto che metta in cima, accanto alle ambizioni, la serenità. La parola chiave di questa gestione deve essere una e una soltanto: rinascita”, si legge nella pagina facebook del club.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, verrà illustrato il programma sia sotto il profilo sociale e sportivo che economico, con l’obiettivo di portare avanti un’iniziativa calcistica di ampio respiro. “Sarà il primo appuntamento ufficiale, avremo addosso ancora un importante carico di emozioni – sottolinea la dirigenza –, ma al netto dei sentimenti renderemo chiare le motivazioni della nostra discesa in campo, a partire da chiarezza e trasparenza”.