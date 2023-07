Serie D, probabile il ritorno di De Sanzo sulla panchina dell’Acireale

Entra nel vivo l'estate del nuovo Acireale. Per la conduzione tecnica tutte le strade portano al ritorno di Fabio De Sanzo. Le due parti stanno lavorando per celebrare un “matrimonio” che nascerebbe sotto i migliori auspici. Ufficializzato l’allenatore ed il suo staff, si passerà all’organico, anche sono già diverse le trattative intavolate dal direttore sportivo Agatino Chiavaro. Il nome più gettonato è quello dell’attaccante Giorgio Cicirello, ex capitano del Città di Sant’Agata, che piace molto alla dirigenza e potrebbe essere il primo colpo di mercato. Si è accasato, invece, al Ragusa il centrale Simone Brugaletta.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il ritiro, che verrà preceduto da un raduno, dovrebbe svolgersi dal 29 luglio in località della provincia messinese. Il dg Pasquale Leonardo ha presenziato, infine, ad un incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, nel quale si è parlato, in particolare, della gestione del terreno di gioco dello stadio “Aci Galatea”.