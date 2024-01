Serie D, l'Acireale annuncia l'ingaggio dell'attaccante Diego Zuppel 

Diego Zuppel è un nuovo calciatore dell’Acireale. L’attaccate, classe 2002, originario di Castiglione del Lago, sarà presto a disposizione del tecnico Sasà Marra. Punta centrale dal fisico possente col suo metro e 94 di altezza, Zuppel proviene dalla Virtus Francavilla, squadra che milita in serie C, con la quale, nella prima parte di stagione, ha collezionato 15 presenze in campionato e una in Coppa Italia, senza lasciare particolarmente il segno in Puglia.

Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, ha vestito le maglie di Arezzo e Messina (nella passata annata agonistica). Con i toscani, segnando all’età di 17 anni, è divenuto il marcatore più giovane del club amaranto. E' stato tesserato, inoltre, dallo Spezia. Il suo arrivo fornirà un’arma in più al reparto avanzato acese. Cicirello e compagni si stanno allenando, intanto, con lodevole impegno in vista della partita di domenica, in programma allo stadio “Aci e Galatea” (inizio ore 16.00), contro la Nuova Igea Virtus, che aprirà il girone di ritorno del campionato di D.