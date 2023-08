Sipario alzato sul nuovo Acireale, applausi e cori a Piazza Duomo  

Pubblico delle grandi occasioni, con tanto di tifosi inneggianti giunti in corteo da corso Umberto, per la presentazione dell'Acireale, tenutasi in piazza Duomo. Quasi due ore di intrattenimento, volate via piacevolmente grazie all’abilità dell’attore Maurizio Trovato, inconfondibile speaker dei match giocati in casa dai granata, e di Daniele Trovato, voce storica delle radiocronache acesi. Fra inni e applausi, con l’intermezzo di un’apprezzata esibizione dell’associazione sportiva "Art Studio Dance" , si sono alternati sul palco gran parte dei protagonisti di questa stagione, tra settore giovanile e prima squadra, rispondendo in qualche caso alle domande, tecniche e di colore, di Daniele Trovato. I direttori generale e sportivo Leonardo e Chiavaro, quello esecutivo Lizzio e i proprietari Di Mauro e Strano hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto fino a qui e del concetto di “rinascita”, posto al fianco della chiarezza e della trasparenza delle quali club e tifosi hanno da tempo bisogno.

Le parole del mister Fabio De Sanzo, che si è anche intrattenuto con il sindaco Roberto Barbagallo, e del capitano Giuseppe Savanarola hanno infiammato la piazza, sorpresa dai saluti inviati in video da diversi amati ex (Chico, Favi, Nuccio, Amato, Foti, Moncado e Lucidi) e trasmessi sullo schermo, con alle spalle il magnifico scenario offerto dal barocco del Palazzo di Città. I calciatori dell’attuale rosa sono saliti sul palco sul finale della serata, rispondendo agli applausi dei sostenitori. L’appuntamento adesso è per il prossimo 3 settembre, in occasione dell'atteso esordio ufficiale, cioè il turno di Coppa Italia contro la Sancataldese.