Serie D: l’Acireale si presenta a Piazza Duomo, ufficializzati La Vigna e Ortu

Presentazione in grande stile dell’Acireale, in programma martedì (ore 21.00) a Piazza Duomo. Con Maurizio Trovato, voce storica delle partite in casa e con il radiocronista acese per eccellenza Daniele Trovato, saliranno sul palco i membri degli staff di prima squadra e settore giovanile, il presidente, i dirigenti, il mister ed i calciatori. Nel corso della serata, si esibirà la Asd “Art Studio Dance” e alcune sorprese allieteranno i tifosi.

L’Acireale ha terminato, intanto, il ritiro, che si è svolto nel comune di Galati Mamertino. Per quanto riguarda il mercato, sono stati ufficializzati gli arrivi di Nicolas La Vigna e Niccolò Ortu. La Vigna (classe 1997) funge da mediano-mezzala. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, nel quale ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera, ha giocato poi quattro anni in serie C con: Piacenza, Pro Piacenza, Pontedera e Picerno. A seguire le esperienze con Torres e Lentigione in D. “Sono molto contento di essere ad Acireale, una piazza che vive di calcio – ha dichiarato La Vigna -. Ringrazio la società ed il direttore per la fiducia e non vedo l’ora di mettermi a disposizione e cominciare gli allenamenti. Il 19enne Ortu, originario di Roma, è un laterale basso, forse l’ultimo ingaggio per completare il reparto difensivo granata. Ha iniziato la carriera nella Giardinetti 1957, per poi militare nell’Under 17 della Viterbese e in Eccellenza con l’Atletico Lodigiani.