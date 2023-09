Serie D, mister De Sanzo elogia il carattere del suo Acireale 

Buona la prima per l’Acireale di Fabio De Sanzo, che ha conquistato il successo al “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto contro la Nuova Igea Virtus grazie alla decisiva rete dell'1-0 di Giacomo Romano, segnata al 10' della ripresa. A fine gara, il mister Fabio De Sanzo ha elogiato la tenacia dei padroni di casa, sottolineando alcuni aspetti del match: “Bisogna riconoscere il merito degli avversari, che hanno messo in campo tanta qualità – ha spiegato in conferenza stampa – e devo dire che Zizzania è stato bravo a tenerci in partita. Poi, nel secondo tempo, ci siamo sciolti e abbiamo gestito meglio la gara, giocando con coraggio”.

L'allenatore dei granata si è concentrato poi sul carattere dimostrato dalla sua formazione: “L’atteggiamento dei ragazzi mi è piaciuto, siamo stati in grado di soffrire. C’è senza dubbio da lavorare, ma sono felice della prestazione”. Ha concluso elogiando la tifoseria, presente a sostegno della squadra: “Non avevo dubbi sul loro calore, la nostra annata deve essere questa: tutti insieme, sempre uniti. Si è già creato un bel connubio. Sicuramente ci saranno dei momenti positivi e altri negativi, ma l’importante è il senso di appartenenza presente nell’ambiente. Non era facile, credo sia stata una vittoria bella, sofferta e meritata”