Serie D: l'Acireale cede l'intera posta al Ragusa e entra in silenzio stampa

L'Acireale ha perso in casa per 2-1 il derby contro il Ragusa ed è entrato in silenzio stampa. Iblei subito in vantaggio grazie al gol dell'ex, siglato da Manfrellotti con un rasoterra non irresistibile. Ci si attende la reazione granata, che è, però, troppo confusionaria. Al 33' ancora Manfrellotti sfiora il raddoppio. Prima dell'intervallo, un'invenzione di Maltese, che indirizza il pallone all'angolino, vale il pareggio. Sull'ali dell'entusiasmo, Cicirello si proietta verso l'area, viene fermato al limite, l'arbitro fa proseguire tra le proteste dei locali, che reclamano un fallo da ultimo uomo.

Avvio di ripresa favorevole agli acesi, che pigiano il piede sull'acceleratore alla ricerca della rete del sorpasso. Ospiti pericolosi con la staffilata di Tuccio, servito dall'ispirato Bamba, che trova la pronta risposta di Zizzania. Al 25' Di Grazia sfrutta un'incertezza difensiva degli avversari per realizzare il 2-1. I locali provano con orgoglio a riequilibrare la situazione nel finale, ma le conclusioni dalla distanza del mai domo Maltese peccano della necessaria mira. Allo scadere, la punizione di Montaperto sorvola l'incrocio. E' l'ultimo brivido del match.

Acireale-Ragusa 1-2

Marcatori: 5' Manfrellotti; 44' Maltese; 25 st Di Grazia.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro; Tufano (1' st Galletta), Corigliano (40 st Cusumano), La Vigna, Sticenko (40' st Milo), Montaperto, Cicirello, Romano (45' st De Mutiis). A disp.: Peschieri, Germinio, Galletta, Rabini, Di Mauro, Riso, Spinelli, De Mutiis. All. De Sanzo.

Ragusa: Freddi, Porcaro, Mbaye, Manservigi, Bamba (34' st Brugaletta) Cess, Garufi, Guerriero, Gigante (43' st Virgillito), Tuccio (23' st Di Grazia), Manfrellotti (34' st Sinatra). A disp.: Galletti, Grasso, Patanè, Brugaletta , Magrì, Schembari, Virgillito. All. Ignoffo.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco (Minutoli e Riccobene).