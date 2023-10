Serie D: l'Acireale vince di misura il match contro la Gioiese 

L'Acireale ha piegato la resistenza della Gioiese, battendola per 1-0 allo stadio “Aci e Galatea”. Primo tempo equilibrato tra le due squadre, con i padroni di casa che sfiorano la rete con Romano, il cui tentativo al volo, su assist di Galletta, finisce sull’esterno della rete. Al 42’, Vanzan è provvidenziale sul destro a colpo sicuro di Moscardi. Nel finale di frazione, Romano sfiora ancora il vantaggio, ma il suo tiro dalla distanza viene deviato in angolo.

L'andamento della gara rimane quasi inalterato ad inizio ripresa. La compagine ospite tiene bene il campo, l’Acireale cerca con continuità di rendersi pericoloso dalle parti di Ammirati. Rare occasioni da gol e pochi spazi per i granata, alla ricerca della scintilla per sbloccare il complicato match.L’episodio si materializza al 28': il cross di Montaperto mette in difficoltà il portiere Ammirati, che, dopo uno scontro fortuito con Ruffino in uscita, favorisce Cicirello, pronto a calciare rasoterra della vittoria. La formazione allenata da Fabio De Sanzo chiude in gestione l’ultima fase di gara e, al termine dei cinque minuti di recupero, festeggia per i tre preziosi punti ottenuti.

Acireale-Gioiese 1-0

Marcatore: 28' st Cicirello.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Maltese, Vaccaro, Galletta (12' st Tufano), Corigliano (1' st Montaperto), La Vigna, Milo (29' Di Mauro), Vanzan (12' st Cusumano);,Cicirello (34' st Germinio), Romano. A disp.: Peschieri, Rabini, Sticenko, De Mutiis. All. De Sanzo.

Gioiese: Ammirati, Miliziano, Orazzo, Scalon, Toskic, Ferrante, Moscardi, De Marco, Casadiddio, Ruffino, Sofrà. A disp.: Ianni, Viglianini, Andreano, Maresca, Belluzzi, Inzerillo, Ielo, Guerrieri, Romano. All. Caridi

Arbitro: Marinoni di Lodi (Tinelli e Fantaccione).