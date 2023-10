Serie D: Acireale con il mal di trasferta anche a Sant'Agata di Militello

L’Acireale è uscito sconfitto per 1-0 dalla sfida del “Biagio Fresina” contro il Città Sant’Agata. Primo tempo complicato per i granata, che subiscono il gioco della squadra allenata da Michele Facciolo. I padroni di casa sbloccano il punteggio al 18’ grazie al gol di Marcellino, che, dopo aver colpito la traversa con un colpo di testa su assist di Squillace, ribatte in rete da pochi passi. Passati in svantaggio, i granata provano a creare pericoli con Cicirello prima e Tufano poi, ma i biancazzurri controllano ogni tentativo degli avversari e vanno all'intervallo sul meritato 1-0.

Nella ripresa, l’Acireale approccia meglio la gara. Più aggressiva in campo, la formazione spronata in panchina da Fabio De Sanzo tenta di farsi vedere costantemente dalle parti di Iovino. Al 14' rischia, però, di subire il raddoppio dopo l’iniziativa personale di Mincica, che con un tiro a giro dai venti metri sfiora la traversa. Pochi minuti più tardi, ospiti vicini al pareggio: Corigliano, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, indirizza la sfera di poco a lato. Copione similare al 28', quando il pallone, calciato dallo stesso Corigliano, accarezza il palo dopo una girata al volo dal limite dell’area. Nel finale, Città Sant’Agata ancora ad un passo dal 2-0, ma su Mincica è decisivo l’intervento di Zizzania. Dopo cinque minuti di recupero e un tentativo last-minute di Romano, l’arbitro fischia tre volte.

Città di Sant’Agata-Acireale 1-0

Marcatore: 18' Marcellino.

Città di Sant'Agata: Iovino, D'Amore, Falla, Nagy, Squillace, Marcellino, Esposito, Saverino (20' st Nunzi), Mincica, Carrozzo (33' st Dido), Aquino (20' st Capogna). A disp.: Bottino, Cavalli, Sulis, Capitano, Lo Grande. All. Michele Facciolo.

Acireale: Zizzania, Sirimarco, Germinio, Vaccaro; Tufano(15' st Galletta), Corigliano, La Vigna, Di Mauro (15' st Sticenko), Vanzan (15' st Montaperto), Cicirello, Romano. A disp.: Peschieri, De Mutiis, Milo, Riso, Rabini, Cusumano. All. Fabio De Sanzo.

Arbitro: Costa di Catanzaro (Todaro e Pelotti).