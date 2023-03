Serie D, colpaccio del Paternò sul campo del Locri

Colpaccio del Paternò, che ha battuto in trasferta per 1-0 il quotato Locri. Primo tempo combattuto ed equilibrato. La squadra etnea appare subito ben messa in campo e tatticamente impeccabile. Mittica è pronto nelle uscite e sventa, così, due potenziali pericoli. Al 38’ Saverino, dopo aver scambiato con Aquino, conclude alto da favorevole posizione.

In avvio di ripresa, D’Amore tira verso l’incrocio, Gagliardotto è bravo nel deviare la sfera. I calabresi non trovano sbocchi in avanti e rischiano al 23’, quando il colpo di tacco di Ankovic viene intercettato dal portiere nei pressi della linea. Il vantaggio ospite si concretizza alla mezzora grazie al rigore trasformato da Bontempo (fallo in area di Gagliardotto su Aquino). Nel finale, l’arbitro assegna un penalty pure ai padroni di casa, ma poi cambia decisione su segnalazione dell’assistente, che ravvisa un fuorigioco. "Complimenti ai ragazzi, che hanno dato il massimo contro una tra le formazioni più forti del campionato – ha dichiarato, a fine match, mister Giovanni Campanella -. Abbiamo avuto diverse occasioni e la vittoria ci sta tutta. Rimaniamo umili. Pensiamo già al Castrovillari".

Locri-Paternò 0-1

Marcatore: 29’ st Bontempo (rigore).

Locri: Gagliardotto, Paviglianiti, Aquino, Carella, Romero, Zarich (15’ st Ficara), Palermo (30’ st Bova), Larosa, Parrotta (5’ st Marrazzo), Pagano, Mbaye. A disp.: Ianni, Rizzo, Vita, Majore, Mazzone, Kamara. All. Mancini.

Paternò: Mittica, Asero, De Vivo, Cozza, Bontempo, Dama (18’ st A. Guarnera), Aquino (40’ st Traorè), D’Amore, Ankovic (45’ st C. Guarnera), Saverino, Picciolo (35’ st Morasca). A disp.: Coriolano, Bamba, Dembele, Messina, Distefano. All. Camanella.

Arbitro: Martino di Firenze.