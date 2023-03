Serie D, meritato successo del Paternò contro la Mariglianese

Squadra in casa

Squadra in casa Paternò Calcio

Il Paternò ha battuto 2-0 la Mariglianese nell’importante scontro diretto disputato allo stadio “Orazio Oriti” di Biancavilla, conquistando, così, tre punti preziosi per la salvezza. Inizio equilibrato con le retroguardie che riescono a contenere gli attacchi. Al 38’ Aquino conclude dal limite, il portiere si allunga e intercetta il pallone. Un minuto dopo, termina alta la staffilata scagliata da Saverino.

Più emozionante la ripresa. Ankovic spedisce in acrobazia la sfera di un soffio a lato sul cross di Cozza. Gli etnei si rendono poi pericolosi con la conclusione di Saverino, priva ancora della necessaria mira, ed il colpo di testa di Traorè a colpo sicuro, sventato da un prodigioso intervento di Cappa. Il meritato vantaggio dei locali si concretizza al 20’, quando Ankovic anticipa tutti e realizza l’1-0 su una corta respinta di Cappa. Lo scatenato Ankovic sfiora poi il raddoppio, che diventa realtà al 35’ grazie alla spettacolare rete di D’Amore, che salta un paio di avversari prima di segnare di destro. Non accade nulla nei 9’ di recupero.

Paternò-Mariglianese 2-0

Marcatori: 20’ st Ankovic; 35’ st D'Amore.

Paternò: Mittica, Asero, Dama, Bontempo, De Vivo (17’ st Traore), D’Amore, Cozza, Saverino (30’ st A. Guarnera), Piciollo (51’ st Morasca), Aquino; Ankovic (42’ st Distefano). A disp.: Coriolano, Dembelè, Messina, C. Guarnera, Diakhate. All. Campanella.

Mariglianese: Cappa, Massaro (32’ st Piscopo), Esposito, Petrucelli (22’ st Reymond), Ciaravolo, Monteleone, Oliva, Giordano, Cacciotto (36’ st Schena), Corbisero (30’ st Ferrario), Fiorillo (1’ st Barisone). A disp.: Lesta, Saporito, Maydana, Garritano. All. Sena.

Arbitro: Saugo di Bassano del Grappa (D’Ottavio e Giovanardi).