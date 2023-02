Serie D: mister Campanella commenta la sconfitta del Paternò contro il Catania

Il Paternò non è riuscito a sovvertire i pronostici contro la capolista Catania, che si è imposta, allo stadio “Angelo Massimino”, per 2-0, ma la prestazione fornita Dama e compagni è stata buona e, soprattutto, incoraggiante in vista dei prossimi impegni in calendario.

"Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi e dato il massimo contro un Catania costruito per vincere il campionato – ha dichiarato il tecnico Giovanni Campanella al termine del match -. La squadra ha disputato una buona gara, in certe occasioni abbiamo peccato di ingenuità, ma le nostre sfide da vincere in chiave salvezza sono altre, come la prossima contro la Mariglianese, che rappresenta uno spareggio importantissimo. Durante il primo tempo, i ragazzi hanno tenuto bene il campo, mentre nella ripresa c’è stato qualche errore madornale e siamo stati castigati dal Catania. Gli applausi? Fanno piacere, perché arrivano da migliaia di tifosi, ma dispiace andare via a mani vuote. Stiamo migliorando a vista d’occhio e dobbiamo soltanto continuare a lavorare. Cercheremo di arrivare ai playout, la lotta in coda è aperta, mentre in testa i giochi sono fatti già da tempo".