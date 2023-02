Serie D, il Paternò ritrova l’attesa vittoria dopo tre mesi

Il Paternò ha riassaporato dopo tre mesi il piacevole gusto della vittoria, battendo per 1-0 la Vibonese sul sintetico del “Raiti” di Biancavilla. Inizio grintoso degli etnei, subito pericolosi con Aquino, che prima calcia sul portiere, poi, sulla respinta, indirizza la sfera fuori da favorevole posizione. Ci prova anche Ankovic, dando soltanto l’illusione ottica del gol.

Ad inizio ripresa, Samake impegna Mittica, bravo nell’opporsi all’insidioso tentativo del giocatore ospite. Rossoazzurri in vantaggio al 20’, quando il tocco aereo di Ankovic, sul cross dalla sinistra di Picciolo, vale il prezioso 1-0. La reazione dei calabresi tarda a materializzarsi anche per merito degli avversari, che lottano in ogni contrasto, senza, però, mai buttare il pallone in tribuna. Al triplice fischio, scatta la comprensibile gioia dei padroni di casa per un successo che vale più di tre punti in classifica.

Paternò-Vibonese 1-0

Marcatore: 20’ st Ankovic.

Paternò: Mittica, Asero, De Vivo, Cozza, Guarnera, Bontempo, Aquino (41’ st Fichera), D’Amore, Ankovic, Dembele (13’ st Saverino), Piciollo (47’ st Morasca). A disp.: Coriolano, Santapaola, Diakhate, Bamba, Traore, Messina. All. Campanella.

Vibonese: Mengoni, Amabile (22’ st Hernaiz), Nallo, Samake (13’ st Szymanowsky), Balla, Bonnin, Sperandeo, Tazza, Palazzo (13’ st Albisetti), Anzelmo, Scafetta (41’ st Politi). A disp.: Rendic, Caicedo, Ruggiero, La Torre, Giammarinaro. All. Modica.

Arbitro: Mallardi di Bari (Marucci di Rossano e Fanara di Cosenza).