Buon pareggio del Paternò in Puglia nell'andata dei quarti di Coppa Italia 

Il Paternò ha pareggiato (0-0) in casa del Manduria nell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia nazionale di Eccellenza. Partita equilibrata, combattuta, ma priva di grandi emozioni, che rimanda il discorso qualificazione al ritorno di mercoledì prossimo, in programma allo stadio "Falcone Borsellino". Davanti ad una buona cornice di pubblico, gli ospiti reclamano, in avvio di match, per una dubbia trattenuta in area ai danni di Belluso, ma l'arbitro lascia proseguire. I pugliesi rispondono con la staffilata di Cicerello, murata da un difensore. Le squadre non intendono sbilaciarsi troppo per non prestare il fianco alle ripartenze degli avversari. Allo scadere del tempo, gol annullato ai padroni di casa per posizione di fuorigioco.

Micoli perde l'attimo fuggente, ad inizio ripresa, su un invitante passaggio di Belluso. I rossazzurri si rendono poi pericolosi con i tentativi di Inzidis, che colpisce male il pallone da favorevole posizione, e Micoli, che manca, invece, la "zampata" risolutiva. Sull'altro fronte, Nestola converge e calcia a giro, Romano blocca la sfera senza particolari patemi. Non accade più nulla fino al triplice fischio del direttore di gara.

Manduria-Paternò 0-0

Manduria: Maraglino, Rapio, D’Aiello, Bocchino, Cicerello (40' st Dorini), Castro, Marsili, Ungredda (20' st Ristovski), Salatino, Maroto, Ancora (20' st Nestola). A disp.: Coletta, Quarta, Plecic, Salvemini, Lorusso, Zecca. All. Alessandro Carrozza.

Paternò: Romano, Panarello, Intzidis, Godino, Napoli (45' st Asero), Viglianisi, Valenca, Maimone (41' st Greco), Messina; Belluso (32' st Fratantonio), Micoli (25' st Giannaula). A disp.: Truppo, Coriolano, Virgillito, Lo Monaco, Grasso. All. Filippo Raciti.

Arbitro: Gambirasio di Bergamo (Eliso e Di Minico)

Note: sono stati ammoniti: Panarello, Micoli, Bocchino, Marsili.