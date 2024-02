Eccellenza, Mazzarrone corsaro in rimonta sul campo della Messana

Preziosa vittoria del Mazzarrone, che si è imposto per 3 a 1 sul campo della Messana. Inizio favorevole agli ospiti, minacciosi con i tentativi di Tomasello e Coria, Lima risponde presente. Sull'altro fronte, Pandolfo si oppone di piede alla conclusione di Genovese. Al 35' peloritani in vantaggio grazie all'imperioso colpo di testa di Cannavò, che indirizza il pallone verso l'incrocio più lontano. Puglisi e compagni provano a reagire prima dell'intervallo, ma non riescono a finalizzare.

Inizia la ripresa con un cambio: fuori Coria dentro Kebbeh. Il Mazzarrone approccia bene, tentando di riequilibrare subito la situazione, ma rischia di capitolare su una triangolazione della Messana, che porta Corso a tu per tu con il portiere, superato da un pallonetto, intercettato da Marino nei pressi della linea. Al 17' Conteh pareggia insaccando la sfera con un diagonale rasoterra. Il sorpasso porta ancora la firma di Conteh, che realizza (29') da posizione ravvicinata. Chiude i conti Kebbeh, che fa partire un micidiale tiro a volo ad incrociare.

Messana-Mazzarone 1-3

Marcatori: 35' Cannavò; 18 st' e 29' st Conteh; 35' st Kebbeh.

Messana: Lima, Ginagò, Fragapane (25' st Pantano), Gargiulo, Gusso, Ficara, Biondo, Misiti (27' st Barbera), Cannavò, Corso, Genovese (38' st Rando). A disp. Sanneh, Cali, Bonasera, Sowe, Cafarella. All. Patti.

Mazzarrone: Pandolfo, Campagna, Marino, Puglisi, Figini, Semeraro, Tomasello (38' st Di Giacomo), Reale, Conteh (40' st Monreale), Coria (1' st Kebbeh), Bojang. A disp.: Crisione, Pollara, Campanella. All. Lo Greco.

Arbitro: Matranga di Palermo (Saia ed Smiraglia di Palermo).

Note: sono stati ammoniti: Coria, Gargiulo, Cannavò, Reale, Corso e Di Giacomo. Recupero: 3' e 6'.