Serie C femminile, il Catania pareggia a Nesima contro la Salernitana

Il Catania Women ha pareggiato (1-1) in casa contro la Salernitana nella 5^ giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile, consevando, comunque, il quarto posto in classifica a quota 37 punti. Dopo le iniziali fasi di studio, la squadra allenata da Peppe Scuto sblocca il punteggio al 23' grazie al gol di Vitale, che controlla bene un lancio lungo e insacca la sfera alle spalle del portiere granata.

Nella ripresa, le campane attaccano per riequilibrare la situazione, rendendosi pericolose con i tentativi di Mercede e Cuomo. Sull'altro fronte, il tiro di Gattuso trova l'ottima risposta di Pascale, mentre la traversa nega il raddoppio a Cammarata. In pieno recupero, Cuomo ristabilisce la parità con una conclusione nell’angolino, dove Trentadue non può arrivare. Domenica, le etnee affronteranno in trasferta le rivali dell'Independent.

Salernitana-Catania 1–1

Marcatrici: 23’ Vitale; 48’ st Cuomo.

Catania: Trentadue, Pietrini, Papaleo, Suriano, Gaglio, Fiorile, Basilotta (23’ st Barbarino), Di Stefano, Vitale (45’ st Scuto), Cammarata, Gattuso. A disp.: Largana, Musumeci, Russo, Ferlito, Laporta, Lanteri, Spina.All. Giuseppe Scuto.

Salernitana: Pascale, Donnarumma (30’ st Colonnese), Cozzolino, Marino, Calvanese, Apicella, Sabatino (31’ pt D’Orso), Falivene, Mercede (18’ st Tulimieri), Olivieri, Cuomo. A disp.: Fusco, Apadula, Cicchetti, Longo, Cirillo, Giurbino. All. Valentina De Risi

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Privitera e Sicai di Catania).