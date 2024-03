Acireale, mister Marra: "Raggiunta la salvezza, cresceranno le ambizioni"

Il quarto successo di fila ha galvanizzato l'ambiente Acireale, che vuole restante, comunque, con i piedi puntati a terra, come traspare dalle parole del tecnico Sasà Marra, pronunciate al termine del match contro il Città di Sant'Agata: “Abbiamo vinto contro una compagine forte, giovane e che lavora bene, concedendo quei pochi episodi nel primo tempo, perché uscivamo male. Capito cosa bisognava aggiustare, siamo riusciti a fare meglio. Con più lucidità potevamo anche chiuderla".

Più consapevolezza dopo la gara con il Siracusa? "Una domenica dopo l’altra la squadra è cresciuta sotto ogni aspetto. E' normale che, con gli arrivi dei nuovi calciatori, abbiamo aumentato i giri. Se dovessi scegliere una partita cruciale per il nostro percorso, devo dire che è stata quella con il San Luca: un pareggio forse sottovalutato da molti, ma col quale abbiamo dimostrato di avere carattere”. Sugli obiettivi stagionali, il tecnico del granata ha dichiarato: “Dobbiamo raggiungere, intanto, l’obiettivo salvezza, poi è chiaro che l’appetito vien mangiando. In questo senso, domenica contro il Ragusa sarà uno snodo importante”. Infine, la dedica a Giuseppe Savanarola: “I ragazzi hanno bisogno del loro capitano.Lui sta soffrendo tantissimo, gli infortuni lo tengono lontano dal campo e non vede l’ora di rientrare”.