“L’Acireale torna a scuola”, incontri con gli studenti e ingressi gratuiti allo stadio

L'Acireale va a scuola per parlare di sport e inclusione, nell’ottica di abbracciare l’intera città e, a sua volta, farsi abbracciare, come è stato recentemente auspicato dalla nuova società. Con l’iniziativa “L’Acireale torna a scuola” i calciatori, lo staff e la dirigenza granata faranno visita ad alcuni istituti scolastici acesi per parlare della stagione della “rinascita”, dei vantaggi dello sport, dell’importanza dello stare in gruppo.

Si inizierà venerdì dal “San Luigi”, istituto storico, ubicato nel cuore acese: alle ore 10:00, insieme a uno dei due presidenti, Enrico Strano, al direttore generale Pasquale Leonardo e a diversi membri dello staff, sarà presente una folta rappresentanza di giocatori. Con loro un rappresentante della tifoseria organizzata per testimoniare l’aspetto sano della passione per la squadra del cuore, al netto di campanilismi ed estremismi. Incontreranno le cinque classi della primaria e le tre della secondaria di primo grado, alla presenza del direttore Santo Zanghì e dei coordinatori dei due corsi, fratel Angelo Lonobile e Antonella Il Grande; nonché i bambini iscritti alla scuola d’infanzia. Sarà l’occasione ideale per lanciare una iniziativa legata ai più giovani: ragazze e ragazzi, fino a 14 anni compiuti, se in compagnia di un adulto potranno entrare gratuitamente allo stadio, a partire dalla sfida di domenica contr il Città di Sant’Agata.