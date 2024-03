Serie D, l'Acireale batte la quotata Vibonese con un eurogol di Cangemi 

Un gol in acrobazia di Cangemi ha permesso all'Acireale di battere in casa per 1-0 la quotata Vibonese, terza forza del campionato di serie D (girone I). Primo tempo a basso ritmo con le squadre ordinate ed attente nel respingere le incursioni avversarie.La prima occasione arriva al 26' ed è degli ospiti. Ciotti mette la freccia sulla fascia e passa il pallone a Favetta, che colpisce in pieno la traversa. Tre minuti più tardi, i granata rispondono con il tiro-cross di Mirabelli da centrocampo, Del Bello lo devia in angolo. Dopo questa iniziativa, i padroni di casa iniziano a spingere, sbloccando il punteggio al 36', quando Cangemi trasforma l'assist di Cicirello in rete con una spettacolare rovesciata. Nel finale della frazione, un intervento falloso di Malara (ammonito poco prima) ai danni di Cicirello, costa il secondo cartellino giallo al 18 rossoblù.

Galvanizzato dal vantaggio e in superiorità, l'Acireale approccia la ripresa in maniera decisa e aggressiva, sfiorando più volte il raddoppio. Zuppel riceve da Cangemi un buon pallone, sprecando l'occasione da favorevole posizione. E' poi Lucchese ad andare vicino al gol con un tiro dalla distanza, di poco sul fondo. Stanca e con l’uomo in meno, la formazione calabrese si affida all'orgoglio, rendendosi pericolosa con la conclusione di Ciotti a lato. In pieno recupero, Palma si inceppa sul più bello, ma il triplice fischio sancisce, comunque, la prestigiosa vittoria.

Acireale-Vibonese 1-0

Marcatore: 37' Cangemi.

Acireale: Zizzania, Galletta (17’ st Milo), Lucchese (17’ st Vaccaro), Germinio, Cicirello, Lo Coco, Sticenko,

Cangemi (31’ st Montaperto), Mirabelli (23’ ST Russotto), Palma, Zuppel. A disp.: Restuccia, Cottone Spinelli, Cusumano. All. Salvatore Marra.

Vibonese: Dal Bello, Baldan, Esposito (42’ st Mal), Favetta (1’ st Terranova), Borgia (1’ st Gaeta), Onraita,

Malara, Castillo (1’ ST Casalongue), Staropoli (1’ st Anzelmo), Furina, Ciotti. A disp.: Polidori, Iuliano, Terranova, Puca, Carbone. All.Antonio Buscè.

Arbitro: Colelli di Ostia Lido (Fantini di Busto Arsizio e Pascoli di Macerata).

Note: è stato espulso al 45' Malara. Ammoniti: Galletta, Staropoli, Ramondino, D’Alessandris, Milo e Zuppel. Recupero: 3' e 5'.