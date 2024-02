Gare Etna Trail, quote agevolate per le coppie a San Valentino 

Manca poco alla festa degli innamorati e il team di Etna Trail ASD lancia la promozione di San Valentino; prezzo ridotto per le gare in calendario, per chi si iscrive in coppia fino a giovedì.

Gli eventi interessati sono:

Supermaratona dell’Etna, in programma l’8 giugno, 43 chilometri che dal mare si snodano fino alla cima del vulcano attivo più alto d’Europa. Ed è la più grande gara di corsa in salita al mondo, l’unica capace di fare percorrere una maratona con un dislivello positivo di 3000 metri.

SuperRound Trip, la competizione di 14 chilometri abbinata a Supermaratona, per chi non vuole correre tanti chilometri ma desidera partecipare a una corsa adrenalinica, con salita e discesa.

Salomon Maxi Race Etna Trail in programma il 28 luglio, che prevede tre gare off road con percorsi di lunghezza differente. Con la regina di 64K (facente parte del circuito ITRA che permette di ottenere 3 punti per l’UTMB Index 50k), un trail impegnativo con partenza da Piano Provenzana, a quota 1800 metri, per runner esperti, pensato per un’esperienza completa dell’Etna. Le altre gare sono la 24K e la walktrail di 14K.

La promozione attiva terminerà giovedì alle ore 23. Da tenere presente che per beneficiare della quota agevolata, la coppia dovrà iscriversi alla medesima manifestazione, ma potrà scegliere la distanza che preferisce. Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente online sul sito web etnatrail.it nell’area dedicata: “Iscrizioni Supermaratona – Speciale San Valentino” e “Iscrizioni Etna Trail – Speciale San Valentino”. Tutte le informazioni: www.etnatrail.it