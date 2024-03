Pallanuoto serie B, la Muri Antichi pareggia in rimonta contro la Nuoto 2000 Napoli  

Pareggio (7-7) in rimonta della Muri Antichi nel match casalingo contro la Nuoto 2000 Napoli. Gli etnei inziano bene con il gol di Riolo, ma subiscono il pari su rigore. La capolista rischia molto in difesa, ma Vittoria para e Basile realizza in contropiede, chiudendo un primo parziale giocato su ritmi forsennati sul momentaneo 2-1. Il secondo parziale comincia con una rete per la Muri Antichi con Scebba, che chiama i suoi alla massima attenzione con i napoletani che non mollano, riescono a difendersi con l’uomo in meno e segnano allo scadere anche la rete del 2-3 prima dell’espulsione ai danni di Forzese tra le proteste. Gara ancora sul filo dell’equilibrio nel terzo parziale con Centanni che dalla distanza realizza la rete del 3 pari per poi trovare il primo vantaggio del match con Vitullo che mette dentro il 3-4. Da questo momento in poi si fatica a parlare di pallanuoto giocata. Fioccano le espulsioni ai danni dei Muri Antichi e gli ospiti ne approfittano per andare sul +2. Dopo Forzese inspiegabilmente espulso, fuori anzitempo per somma di falli anche Muscuso e Maggiulli con la Giorgini che non riesce a trovare sbocchi in avanti affrettando spesso le conclusioni apparse poco incisive. La Nuoto 2000 prova a scappare sul 3-7 dopo una dubbia sanzione fischiata dal direttore di gara ai danni di Basile.

Il quarto tempo inizia da dove era finito il quarto: espulsione per Basile, stavolta definitiva. La Muri adesso va nel pallone e non riesce a realizzare nemmeno con la doppia superiorità. Improvvisamente ed incredibilmente nel momento più buio i ragazzi di Scebba riescono con determinazione ad avere un sussulto d’orgoglio e grazie alle reti di Emmi, Belfiore e Trimarchi si portano sul 6-7 a 3’ dal termine. Non è finita perché l'opera viene completata da Basile, che segna direttamente da rigore il gol dell’insperato pareggio a poco più di un minuto dal termine, chiudendo la contesa sul 7-7. “Se la partita è resa, così, nervosa diventa tutto complicato – ha dichiarato con amarezza il tecnico Aurelio Scebba -. Nei primi due tempi, dovevamo dare di più e potevamo essere in vantaggio di più reti, abbiamo sbagliato tanto e facciamo mea culpa. Ma l’arbitraggio è stato decisamente vergognoso e inadeguato. Non si è giocato a pallanuoto, è un vero peccato. Nonostante la rimonta penso siano più due punti persi che uno guadagnato, ma i nostri avversari sono stati bravi a sfruttare le loro occasioni e meno bravi noi a non riuscire a sfruttare le nostre. So cosa significa non giocare una partita per un fattore esterno e, così, non mi piace davvero. Bravi, comunque, i ragazzi che sono riusciti a recuperare alla fine. Siamo sempre in vetta e dobbiamo rimanere tranquilli e ora avremo due settimane per preparare la prossima gara”.

Muri Antichi-Nuoto 2000 Napoli 7-7

Muri Antichi: Nicolosi, Maggiulli, Trimarchi 1, Vecchiarini, Riolo 1, Lanto, Forzese, Reina 1, Marano, Belfiore 1, Muscuso, Basile 2, Vittoria, Emmi 1. All. Scebba.

Nuoto 2000 Napoli: Fuorto, Musacchio, Renzuto Iodice, Ruocco 2, Severino, Corcione, Simonetti 1, Musacchio 1, Lucarelli 1, Centanni 1, Cerchiaro, Vitullo 1, Torti. All. Scognamiglio.

Arbitro: Musio.

Note. Parziali: 2-1; 1-1; 0-5; 4-0.