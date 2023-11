Musica LIVE, mercatini e tanto teatro: cosa fare a Catania nel weekend

Primo weekend di dicembre con le festività di Natale che si avvicinano sempre di più.

Per entrare nell'atmosfera si possono visitare i mercatini di Piazza Università ed anche quelli siti in Via Montesano.

Tanto spazio per il teatro, con gli spettacoli 'Una famiglia quasi perfetta', 'Appuntamento a Londra' e 'L'eredità dello Zio Canonico'.

Gli amanti della musica invece non potranno mancare al LIVE al PalaCatania di Tommaso Paradiso, a 'Musica sotto il Vulcano' di Piazza Scammacca o alla 'Traviata' in programma al Teatro Massimo Bellini.

A seguito dell’uscita di Sensazione Stupenda, Tommaso Paradiso tornerà a suonare live. Dopo il tour nei teatri lo scorso anno - incentrato sull’album Space Cowboy, certificato disco d’Oro - a cui è seguito il trionfale Tommy Summer Tour 2022 durante tutta l’estate, l’artista arriva quest’anno nei Palazzetti delle principali città italiane. Sabato 2 dicembre 2023 appuntamento al PalaCatania.

Una cena, cinque amici, quattro risate scandite da ricordi, confessioni, equivoci che conducono la serata verso il confronto, trasformando l’apparente atmosfera di complicità in un furibondo scontro verbale dall’irresistibile ritmo comico. Con la regia di Francesco Maria Attardi e un cast scoppiettante e affiatato, al Teatro Angelo Musco di Catania arriva in scena “Famiglia quasi perfetta”: una commedia in cui i protagonisti - interpretati da Francesca Ferro, Eduardo Saitta, Francesca Agate, Adriano Aiello e Plinio Milazzo - si concederanno senza filtri, mettendo in dubbio vedute politiche, condizioni sociali, credenze popolari e soprattutto rapporti familiari.

Venerdì 1 Dicembre primo appuntamento del mese della rassegna "Musica sotto il Vulcano". Dalle 21:30 concerto della band "Sulle tracce di Venditti", gruppo nato nel 2017 con l'intenzione di offrire un tributo al grande cantautore Antonello Venditti riproponendo tutti i suoi più grandi successi. Il gruppo è formato da: Saro Bertino - Chitarra, Nunzio Renzi - Basso, Giuseppe Messina - Voce, Massimo Spoto - Batteria, Giuseppe Torrisi - Sax, Andrea Vitriolo - Tastiere.

Sarà il Teatro Massimo Bellini a ospitare l'edizione di uno spettacolo lirico ormai entrato nella leggenda: “La traviata” verdiana messa in scena nel 1992 dal famoso regista Henning Brockhaus nell’allestimento ideato dal geniale scenografo Josef Svoboda per lo Sferisterio di Macerata. “La Traviata degli specchi”, come viene definita, approda a Catania a chiusura della stagione di opere e balletti 2023. Sette le repliche dall’1 al 9 dicembre.

Via dei Corti - Festival Indipendente di Cinema Breve - Gravina di Catania, 30 novembre - 3 dicembre 2023. IX EDIZIONE – RESILIENZA. Presidente: Marcella Messina | Direttore artistico: Cirino Cristaldi | Direzione artistica: Daniele Gangemi. Conduzione: Ruggero Sardo, Simona Zagarella, Giulia Sapienza.

Cultura, divertimento, svago e solidarietà. Il mix è imperdibile e promette sorrisi, da fare e da regalare solo acquistando il biglietto per lo spettacolo “L’Eredità dello zio canonico” messo in scena dal gruppo teatro Non Solo Tango che andrà in scena venerdì 1 Dicembre 2023 alle ore 21 nel Cine Teatro Odeon di via Cristoforo Colombo 12 a Lentini (SR).

Fra gli ultimi bagliori del tramonto e le prime luci della notte, la Badia di Sant’Agata si svelerà in tutto il suo fascino, in un percorso ascensionale giocato sul filo delle emozioni. Muovendoci fra gli spazi solenni dell’aula liturgica e quelli nascosti fra le grate delle monache, infine si aprirà davanti a noi l’intero spazio della città. Un percorso sorprendente che dal balcone più bello della città ci mostrerà infine Catania, nell’ora in cui le luci della notte placano i contrasti cromatici ed una poesia nuova sembra congiungere al cielo. Visite drammatizzate della chiesa, delle cantorie e della cupola della Badia di Sant'Agata, fra storie di Capinere, spiritualità e suggestioni barocche.

Dall’1 al 3 dicembre 2023, grazie a Spumanti dell'Etna sarà possibile degustare le migliori bollicine prodotte sul vulcano più alto d’Europa, oltre ad eccellenze tutte del territorio. Un viaggio sensoriale, rivolto agli appassionati e non solo, il cui obiettivo principale sarà far conoscere diversità e peculiarità di ognuno degli spumanti presenti. Grandi progetti e obiettivi ambiziosi per l’Associazione Spumanti dell’Etna che, con l'edizione di quest'anno, oltre ai banchi di assaggio con le cantine, gli chef e i produttori siciliani di eccellenze, vedrà nascere anche un ventaglio di nuove attività con protagonisti i comunicatori e gli appassionati dei vini del vulcano.

Il 3, il 10 e il 17 dicembre 2023 alle 10:00 e alle 12:00 vieni a scoprire l’Orto Botanico diCatania con “Una domenica all’Orto”, le visite guidate a cura di Officine Culturali per approfondire e scoprire la collezione del giardino scientifico dell’Università di Catania. Il team di Officine Culturali vi accompagnerà tra i profumati e colorati viali del giardino scientifico dell’Università di Catania per ammirare le collezioni custodite all’interno dell’Orto generale, dell’Orto siculo e della Grande serra.

Venerdì 1 dicembre 2023 a partire dalle ore 9.00 appuntamento al Monastero dei Benedettini (Piazza Dante Alighieri 32) con la mostra d'arte di 'Roberto Roversi' dal titolo 'Una storia mai ascoltata'. Fotografia Eletta Massimino, Dipinti Luciano Grasso e Poesie Roberto Roversi.

La giornalista e autrice siciliana Giusy La Piana presenterà "Assertivamente" domenica 3 Dicembre, alle ore 19.30, a Catania presso la libreria Vicolo Stretto (Via Santa Filomena, 38 - Catania). Relatrice dell'evento sarà Elisa Toscano (Delegato regionale FERPI). L'evento è patrocinato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Ingresso libero.

Questa domenica vi proponiamo una bella e rilassante passeggiata in natura sul nostro vulcano, per godere di colori, odori e profumi del nostro vulcano in questo tardo autunno, percorrendo un sentiero panoramico e suggestivo. Cammineremo lungo un sentiero in leggera salita, ci inoltreremo in parte nel bosco tra pioppi e pini neri. Lungo il percorso sarà possibile osservare i resti di varie eruzioni vulcaniche susseguitesi a partire dalla seconda metà del 1800, coni piroclastici, colate laviche e canali di scorrimento.

Dal 24 novembre 2023 al 28 dicembre 2023 appuntamento in Via Montesano con 'Montesano Xmastreet 2023'. Potrai trovare tantissime creazioni artigianali di altissimo livello e tipiche siciliane, tantissime idee regalo. Sara' l'occasione per trascorrere le serate del tuo Natale, immersi nell'atmosfera e nella magia contornati da luci e colori di festa.

Ritorna a Catania Zampognarea, il Festival dedicato alle zampogne e alle cornamuse, che animerà la città di Catania dal 1° dicembre 2022 al 26 dicembre 2023 con appuntamenti musicali, incontri, workshop e laboratori sugli strumenti musicali della tradizioni per grandi e piccini. Giunto alla diciannovesima edizione il Festival, ideato dalle associazioni AreaSud e Darshan e con la direzione artistica di Maurizio Cuzzocrea, è ormai un punto di riferimento per la ricerca delle tradizioni della musica natalizia, alla riscoperta di quelle più nascoste e delle sperimentazioni frutto dell’unione con altre sonorità dell’Italia e del mondo.

Venerdì 1 dicembre alle ore 20,45 alla Sala Verga del Teatro Stabile di Catania va in scena Appuntamento a Londra con Lucia Lavia e Luigi Tabita. Spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Mario Vargas Llosa, scrittore e drammaturgo Premio Nobel per la Letteratura nel 2010, che ci narra la storia di un incontro in una camera d’albergo a Londra.