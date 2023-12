Presepi, pranzi gourmet, escursioni, concerti: tutti gli eventi di Natale a Catania

Il Natale sta finalmente per arrivare e con esso tutti i festeggiamenti connessi.

Ma nel periodo che va dal 22 al 26 dicembre non si dovrà e potrà perdere tempo solo a mangiare ma anche ad andare in giro e scegliere tra le diverse possibilità che verranno proposte.

Chi non vorrà assolutamente rinunciare all'atmosfera natalizia potrà recarsi al Christmas Town alle Ciminiere, alla 'Fabbrica dei Sogni' a Pedara, ai mercatini di Piazza Università o a quelli di Piazza Mazzini.

Lo stesso tipo di incanto ed atmosfera si potrà vivere anche sull'Etna o attraverso il trekking sulla Timpa che porterà al Presepe di Acireale. Ed a proposito di presepi ci sono pure quelli 'installati' a Bronte e provenienti praticamente da tutto il mondo.

Chi non avrà voglia di cucinare potrà invece recarsi in uno dei numerosi ristoranti che propongono succosi menù per grandi e piccini.

Accompagnato ovunque dal trionfale plauso della stampa e della critica, che in ogni luogo ne hanno celebrato l’unicità, la straordinarietà e la spettacolarità, il Christmas Tour 2023-2024 di TILT debutterà al TeatroLyrickdi Assisi dal 24 al 26 novembre. Proseguirà, poi, al Teatro Olimpico di Roma (dal 29 novembre al 3 dicembre), al Teatro Massimo di Pescara (dall’8 al 10 dicembre), al TeatroTeam di Bari (dal 15 al 17 dicembre), al Teatro Metropolitan di Catania (dal 21 al 23 dicembre) e al Teatro Bellini di Napoli (dal 29 dicembre al 7 gennaio 2024). La tournée invernale di TILT farà tappa, per la prima volta in assoluto nella storia di Le Cirque Top Performers, nelle città poc’anzi menzionate.

Anche Catania avrà finalmente la sua “Città del Natale”: un mondo dove sogni e magia regaleranno grandi emozioni a grandi e bambini. Il primo parco tematico del Sud Italia – prodotto da 2512 - sbarcherà al Centro fieristico le Ciminiere dall’8 al 30 dicembre per “accendere” una delle festività più attese dell’anno. È il “Christmas Town” e ospiterà tantissime attrazioni: dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio alle aree-gioco allestite da Lego, PlayMobil, Disney Princess, Sylvanian Families e Peg Perego; dal cinema (dove rivedere i film celebri dedicati al Natale) al planetario, passando per mercatini scintillanti, aree food, renne parlanti, parate e spettacoli che racconteranno la magia di una festa unica. Una città nella città, un parco dei divertimenti a tema, che condurrà migliaia di visitatori attraverso un vero e proprio viaggio emozionale con grandi allestimenti scenografici, Disco Christmas, luminarie, giostre, postazioni selfie e oltre 150 animatori tra figuranti e musicisti.

Per il gusto di stare insieme e di condividere con parenti e amici la gioia delle feste, per riscoprire i sapori del territorio in chiave nuova, per degustare grandi etichette, per vivere momenti di assoluto relax, immersi in un'atmosfera magica, appuntamento all'Osteria di Cantine Nicosia il 25 dicembre 2023. Prezzo: € 70,00 (vini inclusi). Menu Bimbi: € 30,00.

Dal 15 al 24 dicembre, infatti, chi effettuerà un acquisto minimo di soli €5 potrà partecipare al grande concorso “Scopri i numeri vincenti” e provare a vincere subito premi immediati: basterà portare lo scontrino al desk dedicato in Galleria e rivolgersi al personale addetto. Non finisce qui: i clienti riceveranno anche una cartella per giocare alla Tombola Finale di sabato 6 gennaio alle ore 17. In palio, tantissime Gift Card spendibili in tutti i negozi della Galleria.

IPresepi di Bronte sono una esposizione permanente di oltre 500 Presepi che arrivano da tutto il mondo e hanno trovato casa a Bronte, in provincia di Catania. L’origine risale al 2002 quando, dopo una donazione di 20 presepi artistici, si costituisce una associazione che decide di acquistare altri presepi per dare origine a una esposizione per promuovere i valori di fraternità e fratellanza del Natale.

Venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 21.00, appuntamento al Teatro Stabile di Catania, Sala Verga, con 'Un natale da film - Le grandi colonne sonore'. Tre immensi compositori internazionali di colonne sonore con le loro musiche con la direzione del Maestro Paolo Vivaldi e della sua orchestra nonchè la special voice di Giovanna Gemma.

Lunedì 25 dicembre 2023 a partire dalle ore 13.00 appuntamento al Ristorante Acquapazza di Acireale per il pranzo di Natale. Un menù natalizio ad hoc preparato dallo chef. Per prenotare un tavolo telefonare al numero 3421612787.

Sicilia Gaia organizza un trekking dedicato ad un percorso che vi farà tornare indietro nel tempo, in compagnia del geologo e guida naturalistica Rosario Calcagno. Parleretedell’antico vulcanismo della Timpa di Acireale, che interessò il vulcano Etna circa 200 mila anni fa. Per l’occasione salirete lungo questa scarpata attraversando un romanticissimo sentiero di grande pregio floristico e faunistico con grandiosi punti panoramici: il sentiero delle “Chiazzette” Raggiungerete la Chiesa della Madonna della neve che vi regalerà l’emozione di un presepe unico nel suo genere. Immerso nell'incanto di uno scenario naturale di incredibile bellezza, il settecentesco presepe di Acireale è sicuramente uno dei più suggestivi di Sicilia. Modellato dalle mani dei più abili artigiani locali, costituisce sicuramente una grande opera d'arte ed una pagina di storia siciliana di notevole interesse.

Venerdì 22 Dicembre vi aspettiamo in Piazza Scammacca per il terzo appuntamento del mese della rassegna "Musica sotto il Vulcano". Dalle 21:30 ospiteremo il gruppo "Di tutto un po'" composto da: Mario Camarda - Chitarra e voce, Angela Chiarenza - Voce, Sandro Guantera - Chitarra solista, Sergio Basile - Basso, Carlo Licata - Batteria.

Lunedì 25 dicembre 2023, a partire dalle ore 13.30, appuntamento all'Etna Palace Ricevimenti e Banqueting per il pranzo di Natale 2023. Un ricco menù a base di carne per festeggiare il giorno più magico dell'anno. Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: 392-9330530 / 328-9133215.

Per questa giornata natalizia è stato scelto il versante nord del vulcano Etna, quello che si affaccia sul Tirreno e le isole Eolie, usando come luogo di partenza contrada PIRAO con il suo omonimo rifugio. Da qui vi sposterete lungo strade forestali e sentieri per attraversare la faggeta più grande che esiste sul vulcano, quella che cinge il monte SPAGNOLO. Lungo il sentiero incontrerete la colata lavica del 1981, che minacciò seriamente il paese di Randazzo e che si estende come una lunga lingua scura, fino ad arrivare ai margini del corso del fiume Alcantara.

Dall'8 dicembre al 29 dicembre 2023 le associazioni 'Le Pulci di Città' e 'I Viandanti Benessere e Spiritualità' saranno presenti a Piazza Mazzini per un Natale all'insegna di diversi eventi e laboratori. Per essere informati cliccare sul seguente link.

Un Festival itinerante dove i veri protagonisti sono gli artieri, ovvero gli artigiani del made in Italy, che esporranno le proprie eccellenze, pezzi unici e in tiratura limitata: questo l’intento di “Christmas Market-Artieri Mercato Creativo”, che a Natale farà tappa ad Acireale, in piazza Duomo dal 15 dicembre al 26 dicembre. Una location senza eguali, un vero e proprio museo a cielo aperto cuore del barocco siciliano, ospiterà una selezione di artigiani, che proporranno le proprie creazioni dalla ceramica, al legno, al cucito creativo, alle illustrazioni, ma non solo. Durante la kermesse, infatti, saranno molteplici gli appuntamenti proposti: piazza Duomo diventerà un vero e proprio palcoscenico di eventi magici, completamente gratuiti per tutte le famiglie.

Venerdì 22 dicembre, a partire dalle ore 20.30, appuntamento con il concerto dal titolo 'Magiche Armonie del Natale'. Un viaggio attraverso le più belle colonne sonore della Disney realizzate dalla Catania Philarmonic Orchestra. E' un concerto pensato sia per grandi che per piccini. Biglietti acquistabili al seguente link.

La Fabbrica dei sogni di Natale. Con un cast di attori professionisti dell’intrattenimento artistico. Al suo interno: L'ufficio postale di Santa Claus, La Casa di Babbo Natale, Il fantastico mondo di Frozen, La prigione del Grinch, Mercatini di natale, Spettacoli di magia, Musica e balli, Photoset, Laboratori, Gadget per tutti.