Cirque du Soleil, Omaggio a Lucio Battisti, Natale ai Minoriti: cosa fare a Catania nel weekend ed a Natale

Il Natale è finalmente arrivato e con esso la possibilità di trascorrere le festività con parenti ed amici cari. E per coloro che dopo i classici pranzi e/o cene vorranno divertirsi a Catania e provincia non ci sarà che l'imbarazzo della scelta. Si comincia da venerdì 23 dicembre con lo spettacolo 'Pensieri e Parole' al Teatro Massimo Bellini e con la prima delle tre esibizioni al Teatro Metropolitan del 'Cirque WTP'. I bambini potranno essere intrattenuti o dai laboratori allestiti in Piazza Università o dallo spettacolo di circo del 26 dicembre allestito dalla compagnia 'La girandola'. Per il 26 dicembre spazio invece al trekking con appuntamenti al Lago Ogliastro o al Dagale di Monte Lepre.

A Natale al Teatro Metropolitan di Catania eccezionale Evento con i top performers dal CIRQUE DE SOLEIL. LE CIRQUE WTP con ben 4 spettacoli: 23 dicembre ore 21:30 (ultimi biglietti disponibili), 25 dicembre ore 17:30 e ore 21:30, 26 dicembre ore 17:30 (ultimi biglietti disponibili).

Il “Natale ai Minoriti – Bottega dell’artigianato artistico” come ogni anno, in occasione delle festività, ha riaperto i battenti nello splendido Chiostro di Palazzo Minoriti, in via Etnea n. 73. Giunta alla XIII edizione, la manifestazione si concluderà il prossimo 8 gennaio.

La voce da crooner filosofico di Beppe Servillo e di cinque strepitosi talenti del jazz affrontano l’universo poetico del più intimo e personale dei cantautori. In scena venerdì 23 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Massimo Bellini di Catania 'Pensieri e parole - Omaggio a Lucio Battisti'. Uno spettacolo di indiscusso pregio culturale organizzato da Eventi Olimpo.

Il famoso musicista jazz talento della tromba Fabrizio Bosso si esibirà a Catania al teatro Massimo Bellini il 23 dicembre 2022 nell'ambito dello spettacolo 'Pensieri e parole - Omaggio a Lucio Battisti'. I biglietti sono disponibili online sul circuito BoxOffice Sicilia (al seguente link: https://bit.ly/3D6vbm0) e presso i punti vendita ad esso collegati.

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza il 26 dicembre una nuova edizione del Classico trekking di Santo Stefano sull’Etna con pranzo finale facoltativo in rifugio. La meta saranno le Dagale di Monte Lepre, situate nel versante ovest dell’Etna, il più selvaggio e panoramico dell’Etna.

La Compagnia La Girandola propone il 26 dicembre 2022 lo spettacolo dal titolo 'Noi clown...e Voi!'. Uno spettacolo di clownerie da palco o da strada in cui Fiammetta e Gippo sono assurdi protagonisti di una serie esilarante di gags aventi come soggetto conduttore ricorrente un cerchio. Show in cui si intrecciano mimica, giocoleria, danza e fantasia. Tante risate e una bella merenda per un pomeriggio speciale.

Sicilia Gaia organizza una visita di Catania che ci porterà indietro nel tempo, riportandoci poi al presente e volgendo uno sguardo al futuro. La guida turistica Agata Vinci vi accompagnerà in un bel tour dedicato alla parte esterna della città, che vi porterà dentro e fuori dalle mura, avanti e indietro nella storia di Catania.

Sharing Sicily, in queste vacanze baciate dal sole, propone un trekking davvero completo e suggestivo, sul versante Nord-Est dell'Etna, in uno dei boschi più incontaminati del vulcano.

Se cercate un’ attività nuova per intrattenere i vostri bambini vi consigliamo il Laboratorio di attività pittorica su Giocattoli di legno. Nella bella piazza Università con pennarelli, tempere, matite, pastelli i giocattoli di legno attendono per essere dipinti. Appuntamento il 4-20-23 dicembre dalle 17:00 alle 20:00 e il 24 dicembre dalle 10:00 alle 12:00.

Appuntamento il 25 dicembre 2022 a partire dalle ore 20.00 al Teatro Coppola con la 'Serata speciale di Natale'. Dalle ore 20.00 'Palco aperto' per coloro che vogliono esibirsi, 'servire il vinile' per coloro che vogliono far girare sui piatti i loro vinili, e 'avanzo party' per portare i resti dei cenoni e mangiarli tutti insieme. Ingresso libero.

Sicilia Gaia ed Etna in Geo organizzano una bellissima esperienza immersi tra natura, storia, ricordi cinematografici, arte lavica e tradizioni vi porterà alla scoperta di uno dei borghi in pietra lavica più belli che ci sono sul territorio etneo, SANT'ALFIO, conosciuto anche come "Sant'Affiu a Vara".

Sicilia Gaia propone una giornata da non perdere, alle pendici dell'Etna. Saremo ospiti da Gjmala, un parco che vuole ricreare una fattoria africana, tipica della Somalia, per valorizzare e far conoscere il latte di Dromedario animale considerato in occidente come animale da zoo e da circo ma che in realtà proprio in Somalia è considerato un animale da reddito.

Dal 10/12/2022 all'11/01/2023 appuntamento a Palazzo Libertini San Marco di Caltagirone con la mostra dell'artista Lorenzo Maniscalco dal titolo 'Eudaimonia'. Inaugurazione sabato 10 dicembre 2022 alle ore 17.00. Una personale d'arte del giovane pittore talentuoso Lorenzo Maniscalco andrà in mostra a Caltagirone (Catania). Saranno 15, le tele e 50, i manufatti in ceramica, a essere allestite in mostra presso le sale espositive di Palazzo Libertini di San Marco, già ambiziosa sede espositiva calatina.

I disegni di The Niro in mostra all’atelier d’arte e restauro SoRu di Catania. A cura di Lina Lizzio. Dal 16.12.2022 al 15.1.2023. Davide Combusti, in arte The Niro, dal palcoscenico di Sanremo alle illustrazioni in black and white. Cantautore apprezzato sulla scena nazionale e internazionale, celebra nel 2022 i 15 anni di carriera musicale consacrandosi anche all’arte dell’illustrazione. Un fiume in piena, dirompente, versatile, Davide lascia fluire un’ispirazione vulcanica guidato da un raffinato gusto per il bello e per gli oggetti che hanno segnato la storia sociale dal secondo dopoguerra a oggi. Illustri Illustrazioni, progetto artistico attuale, quanto nostalgico, omaggia il design degli anni ’50, ’60, ’70 che ha dato vita a nuovi canoni estetici e a nuove abitudini domestiche e di vita.

Sharing Sicily, nella giornata di Santo Stefano, vi propone un originale trekking lungo un sentiero che costeggia il lago di Ogliastro, situato al confine tra la provincia di Catania e di Enna, una zona umida riccamente popolata da uccelli migratori. Il Lago Ogliastro, un sito di importanza comunitaria, è stato creato in seguito allo sbarramento artificiale sul fiume Gornalunga.