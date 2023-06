Festival, mostre, musica e libri: cosa fare a Catania nel weekend

Il caldo estivo è già arrivato, adesso è l'ora del weekend. E per coloro che non vorranno ancora andare ad abbronzarsi o non vorranno farlo per tutta la giornata ci sarà come sempre tanta possibilità di scelta.

'Artea in mostra', 'Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia', 'MonuMarket', ecco tre appuntamenti con l'arte e con il mercato artigianale d'eccellenza.

Per chi vorrà prendere un po' d'aria fresca alle pendici dell'Etna c'è 'Jazz in Vigna a Santa Venerina' e soprattutto il Festival 'Vulcani'. Spazio anche al teatro con 'Ulisse all'Inferno' e con 'Storie di Migranti' di Nicola Costa.

Da non perdere anche le presentazioni dei libri 'Non chiamatemi matta' e 'Negli occhi di Enzo'.

Giovedì 22 giugno alle ore 12, nelle sale monumentali del Castello Ursino, sarà presentata alla stampa la grande mostra “Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia”, curata da Paola Bergna e Alberto Bianda, art director, promossa e prodotta dal Comune di Catania e Civita Sicilia. La rassegna proporrà al pubblico, dal 23 giugno al 20 ottobre, una selezione di oltre 80 fotografie che attraversa l’intera carriera del grande fotografo siciliano.

Venerdì 23 giugno, alle 20, va in scena il secondo appuntamento musicale di “Jazz in vigna”, quarta stagione estiva open air organizzata dall'Associazione Algos – Monk Jazz Club di Catania nella Tenuta San Michele di Santa Venerina. Sul palco i Nerovivo, trio della batterista e cantante lombarda Evita Polidoro condiviso con i chitarristi Nicolò Faraglia e Davide Strangi.

Appuntamento a Motta Sant'Anastasia dal 23 al 25 giugno per il 'Festival della Birra - FestivalRock'. Una due giorni di street food, grigliate, musica, cucina ed ovviamente tanta, tantissima birra. Ingresso libero.

Dal 23 al 25 giugno a Trecastagni si ritroverà il mondo che studia e ama i vulcani. L'occasione sarà offerta da un Festival che per la prima volta in Italia sarà dedicato interamente alle terre vulcaniche. Luoghi che da sempre hanno esercitato una evidente attrazione sulle popolazioni di tutto il mondo. Il Festival Vulcani è organizzato dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio dell'Etna ed è curato da Giuseppe Riggio, giornalista e scrittore che da diversi decenni si dedica alla divulgazione della conoscenza dell'Etna.

Arcidiocesi di Catania. Parrocchia Santa Maria dell'Aiuto. Chiesa della SS. Trinità in collaborazione con l'Associazione Etna 'ngeniousa. Catania può vantare un ricchissimo patrimonio di edifici sacri, spesso però poco conosciuti, perchè chiusi oppure semplicemente perchè fuori dai consueti percorsi turistici. Ma quest'estate si propone una nuova passeggiata cittadina, che alla luce del tramonto e con l'aria un po' più fresca della sera, permetterà di riscoprire storia e storie di alcuni importanti luoghi della nostra memoria sacra.

Venerdì 23 giugno a partire dalle ore 19.30 Dispensa Giaretta inaugura il suo giardino estivo con l'evento 'Arancini e calici a bordo piscina'. Per prenotazione contattare il seguente numero: +39 3494013064.

Collaborare per regalare a Catania spazi di condivisione, rigenerazione urbana, crescita e sviluppo. Sono di questo avviso l’architetto Renato Basile, direttore del Monumento ai Caduti, e Olga Scaglione per ‘Ti ci voglio portare’: grazie a questa collaborazione il Monumento ai Caduti, restituito alla città, si apre a un nuovo progetto - il MonuMarket - che si svolgerà il 24 e il 25 giugno a partire dalle 17:30 proprio presso il Monumento ai Caduti. Si tratta di un evento artigianale che si affianca alla Monu Gallery e che porterà tanti artigiani a far conoscere i loro prodotti.

Il Bonaiuto Somma di Mascalucia si prepara a un grande evento estivo di calcio. Due settimane di campus di altissimo livello tecnico e di grande qualità, organizzato dal Città di Mascalucia insieme con Giorgio Budetta, in rappresentanza della Seg International Group, agenzia che gestisce i migliori allenatori e giocatori al mondo. Due le settimane che vedranno coinvolti giovani dagli 8 ai 16 anni: dal 26 al 30 giugno si snoderà la prima settimana, mentre la seconda si terrà dal 3 al 7 luglio.

Mostra di fine anno Artea Lab - San Gregorio di Catania, 18 giugno 2023 - Artea Lab è lieta di annunciare la sua attesa Mostra di fine anno, che si terrà presso la sede di Vico Immacolata n. 8, San Gregorio di Catania, il prossimo venerdì 23 giugno dalle ore 19 alle 22. L'evento promette di stupire e affascinare i visitatori con le incredibili opere realizzate dai corsisti della stagione 2023. La varietà delle creazioni esposte accontenterà tutti i gusti: dipinti che lasciano senza parole, illustrazioni su ceramica che rapiscono il cuore, cucito creativo e Sartoriale base che sorprendono, bigiotteria creativa e persino origami che lasciano a bocca aperta.

Debutterà sabato 24 giugno alle ore 21:00 (in replica domenica 25 alle ore 18:00 e ore 21:00) lo spettacolo teatrale “Il viaggio - Storie di migranti di ieri e di oggi”, scritto e diretto da Nicola Costa. L’artista catanese, reduce da una lunga tournée nazionale con lo spettacolo “Come tu mi vuoi” di Pirandello, prodotto dallo stabile di Catania per la regia di Luca De Fusco e dall’ennesima ed applauditissima replica del suo “Solo l’amore conta – Omaggio a Pierpaolo Pasolini” andato in scena il 9 giugno a Caltagirone, si ripresenta al pubblico della sua città nelle vesti di autore e regista con un progetto teatrale delicatissimo e quanto mai attuale: quello dell’immigrazione.

L'evento si articolerà in due giornate di conferenze e incontri aperti all’intera community dello shipping internazionale, nel corso della quale saranno coinvolti relatori di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico.

Vita, storia, memoria. Ma anche ricordi, aneddoti, rivelazioni, attraverso cui illuminare un lungo tratto di storia siciliana e nazionale. C'è questo e molto altro nel libro Negli occhi di Enzo. Conversazioni sul Novecento e oltre con l'avvocato Enzo Trantino, scritto dal giornalista Valerio Musumeci e pubblicato da Bonfirraro editore, in libreria e nei negozi digitali dal 23 giugno. La première avrà luogo a Catania sabato 24 giugno alle ore 18.30, presso il cortile Platamone del Palazzo della cultura (Via Vittorio Emanuele II, 123). A intervenire, insieme all'autore, saranno l’editore Salvo Bonfirraro, il direttore de La Sicilia Antonello Piraneo, la giornalista Elisa Petrillo e l’avvocato Enzo Trantino.

“Ulisse all’inferno”, lo spettacolo teatrale itinerante a cura di Officine Culturali di e con Angelo D’Agosta, torna in scena al Monastero dei Benedettini di Catania con quattro nuove date: 24 e 25 giugno, 8 e 9 luglio 2023 alle 20:00 e 21:30. Lo scenario lunare delle cantine settecentesche del Monastero dei Benedettini, caratterizzate dalla roccia lavica del 1669, si intreccerà con il testo di Omero per dare vita ad un’esperienza coinvolgente ed emozionante per gli spettatori e le spettatrici. Angelo D’Agosta, già protagonista al Monastero di “Mille miglia lontano”, porterà in scena il X e XI libro dell’Odissea in un luogo dal fascino antico.

Dopo il grande successo della serata inaugurale che ha registrato il tutto esaurito il settecentesco Chiostro della Chiesa Santa Maria di Gesù che ospita la rassegna Chiostri e Cortili organizzata dalla Camerata Polifonica Siciliana venerdì 23 giugno (ore 20.30) farà da cornice a “Mendelssohn & Britten” concerto dell'Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana diretta dal M° Marc Moncusí con Ksenia Dubrovskaya, violinista di eccezionale talento e carisma della nuova generazione, al violino solista.

Venerdì 23 giugno a partire dalle ore 18.00 appuntamento al Mondadori Bookstore di Via Gabriele D'Annunzio 115 per la presentazione del libro di Liliana Cannavò dal titolo 'Non chiamatemi matta'. Ingresso libero.

Sabato 24 giugno a partire dalle ore 16.00 appuntamento al Mas Padel Center per l'evento sportivo amatoriale dal titolo 'Saturday Night Padel'. Quota di iscrizione € 25,00 a persona. Per informazioni ed iscrizioni chiamare il numero +39 373 773 7555.