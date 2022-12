Festival Curtigghiu, musica al Duomo, Piazza Scamacca: cosa fare a Catania a Capodanno

E' arrivato l'ultimo giorno dell'anno anche per il 2022. E come sempre a Catania e provincia sono tantissime le serate organizzate per cercare di fare trascorrere al meglio questa festa. La città etnea propone in primis due appuntamenti all'aperto, il classico a Piazza Duomo (ospite d'eccezione Giusy Ferreri) e l'altro a Piazza Scamacca. Da non dimenticare anche il 'Festival Curtigghiu', che vivrà il 30 dicembre il suo ultimo ma non meno interessante spettacolo serale (sempre al Duomo).

E per chi avrà ancora energia dopo la baldoria serale del 31, ci sono due trekking sull'Etna da non perdere. Per chi invece preferisce 'lasciarsi guidare' ci sono la passeggiata tra i misteri e le leggende di Catania e quella a Viagrande dove si potrà assistere anche al classico lancio delle mongolfiere.

La notte del 31 dicembre Piazza Duomo regalerà una serata di musical live da non perdere, dalle ore 21.00 fino a tarda sera. Protagonista attesissima saà GIUSY FERRERI, regina dei tormentoni più cantati e ballati. La line up della serata vedrà esibirsi alcuni dei talenti nostrani più ambiti in Italia e all’estero.

Il 31 Dicembre appuntamento in Piazza Scamacca a partire dalle ore 20.30 per dare il benvenuto al nuovo anno. Si festeggerà con un cenone ricco di specialità da tutti i vari format. Inoltre musica di accompagnamento e Dj set in seconda serata.

Dal 28 al 30 dicembre Piazza Duomo ospiterà la 3^ edizione del Festival Curtigghiu: tre giorni di musica e socialità, realizzati grazie al supporto dell’Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con il Comune di Catania e l’organizzazione di Puntoeacapo ed MCN. Una grande occasione di spettacolo e intrattenimento nel cuore della città di Catania, che vede come sempre al timone il direttore artistico Lello Analfino in questa nuova edizione per dare vita a una festa in cui musica, ritmi, luci si mescoleranno alle parole per divertire, perché il curtigghiu vuole essere uno scambio vivace, diffuso e coinvolgente.

Il Ma presenta STELLAR METASPACE • Sabato 31 Dicembre - Capodanno 2023. Un Party Scintillante alla scoperta di pianeti, stelle e abitanti dello spazio che vi coinvolgeranno tutti i sensi stuzzicando la vostra immaginazione.

Giornata di Capodanno dedicata al trekking naturalistico inedito, nel versante ovest dell'Etna, fra i comuni di Bronte e Maletto. Muniti di scarpe da trekking, camminerete lungo un sentiero in salita, all'interno di un fitto bosco tra lecci e pini, in una atmosfera tipicamente invernale, raggiungerete il caratteristico rifugio di Monte La Nave a quota 1400 metri slm per festeggiare il primo giorno dell'anno.

Appuntamento per una inedita visita dedicata al più importante gioiello bizantino nascosto nel centro cittadino, che ispirò un dipinto di Houel. Fra le più antiche testimonianze catanesi scampate a terremoti ed eruzioni, vi è questo piccolo gioiello nel quartiere della Civita, esempio d’architettura siciliana di tarda età bizantina. Fu costruito nel IX secolo come chiesa, nel 1300 diventò cappella privata della famiglia Bonajuto, giunta nell’isola dalla Spagna. Sarà proprio Salvatore Bonajuto ad accoglierci e mostrarci questo luogo di enorme bellezza.

L’associazione “Etna e Dintorni” organizza per capodanno 2023 una simpatica escursione sull’Etna con pranzo finale in rifugio. La meta vi condurrà nel cuore del Parco dell’Etna, alla scoperta delle bellezze del versante ovest Etneo: tra grotte, antiche neviere, ovili e pagghiari, attraverserete i boschi centenari di Ginestre dell’Etna, circondati da una costellazione di antichi vulcani spenti e lave cordate.

Appuntamento per festeggiare il 31 dicembre 2022 e l'arrivo del 2023 alla Tenuta Voscienza a Santa Venerina con il 'Gran Galà di fine anno' organizzato ad hoc. Musica dal vivo con i 'Sicula Retrò', dj set 'Officina Silenziosa' e Giuseppe Castiglia come ospite d'eccezione.

Visita guidata alla chiesa, alle cantorie e alla cupola della Badia di Sant'Agata con brindisi finale al nuovo anno ammirando il tramonto dalla più bella terrazza della città.

Una serata ricca di esperienze musicali dal vivo, danza e buon cibo. Si seguirà l’onda del suono che porterà in alto per poi entrare nel silenzio alla mezzanotte, con la luce delle candele, armonie delicate e vibranti in un momento magico di meditazione accompagnata dal bagno di suoni. Si proseguirà con l'Ecstatic Dance e la musica avvolgente fino alle prime luci dell’alba.

Sicilia Gaia organizza una piacevole passeggiata alla scoperta di un suggestivo borgo in pietra lavica, tra lava, cinema e musica. In questo giorno di festa vi accoglierà con l'apertura delle celebrazioni della festa di San Mauro e si inaugurerà il nuovo anno con il caratteristico lancio delle mongolfiere. Percorrerete gli angoli in pietra lavica di Viagrande fino a raggiungere la meravigliosa Piazza San Mauro con la sua enorme chiesa e sagrato in pietra lavica e travertino, dedicata al patrono San Mauro Abate.

Sabato 31 dicembre 2022 appuntamento a partire dalle ore 21.00 all'Oasi Park Hotel a Mascali per festeggiare l'arrivo del 2023. Cena a base di pesce, musica LIVE, fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte e discoteca fino a notte fonda.

Sabato 31 dicembre 2022 appuntamento a partire dalle ore 20.30 alla 'Certosa dei Cavalieri' ad Acireale per festeggiare l'arrivo del 2023. Cibo, musica ed intrattenimento fino a notte fonda. Cena con musica dal vivo. DJ Set dopo la mezzanotte.

Alle ore 11.00 presso il nuovo Teatro comunale di Sant'Agata li Battiati si terrà lo spettacolo Operistico "Un bel dì vedremo" con la straordinaria partecipazione del Soprano Marianna Cappellani dell'attore Bruno Torrisi e del pianista Ninni Spina, gli stessi verranno preceduti dal reading letterario ad opera del filosofo Salvatore Massimo Fazio con "100 Pasolini".

Il Giardino d'Inverno propone per il 31 dicembre un menù ricco di colori e gusto. Ad accompagnare la serata, fantastica musica dal vivo e fuochi d'artificio. Costo del Cenone: € 100.00 per persona.

Sharing Sicily propone il giorno di Capodanno una passeggiata notturna tra misteri e leggende di Catania. Inizierete da Piazza Stesicoro e dal monumento di Vincenzo Bellini. Proseguirete con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Camminando tra i vicoli arriverete fino a Villa Cerami e la sua fontana enigmatica. Vi inoltrerete tra la bellezza e i misteri di via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. Continuerete con La Statua di Bellini. Piazza Università e le leggende dei candelabri. Poi tappa verso Piazza Duomo. Il “ Liotru”, elefante di pietra che è mistero e magia insieme, dove la linea di demarcazione tra storia e leggende si intrecciano.