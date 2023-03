Ciclismo, dominio del Team Rossoazzurri alla “Mediofondo Privitera”

Dominio del Team Rossoazzurri alla “Mediofondo Privitera”, che si è corsa a Catania. Il primo appuntamento del Top Cycling Sicily Cup, il circuito dedicato alle distanze più lunghe, ha confermato la forza della squadra etnea, che non ha sbagliato, fin qui, una gara. Dario Oliva si impone al termine di una fuga partita al terzo dei cinque giri previsti, condotta assieme ai compagni di società Nicosia, Genovese e Licciardello. Resiste soltanto Enrico Consolo (Robur Barcellona), che termina ai piedi del podio, ma è l'unico a ostacolare il predominio di Oliva e &, andando a chiudere, sin dalle battute iniziali, gli attacchi dei “canarini”. La competizione si apre subito con un tentativo di Pasquale Ventrice (Robur Barcellona) e Vincenzo Greco (Nuova Avir), che provano ad andare in fuga, ma non riescono a mettere in crisi il gruppo, che cuce lo strappo. Nella seconda tornata, inizia il vero e proprio monopolio del Team Rossoazzurri con Oliva, Licciardello, Nicosia e Genovese, che, insieme a l'unico avversario di giornata forzano l'andatura, distaccando di un minuto Greco e Ventrice e si 1'30" il resto del plotone. L'azione è quella giusta e piega la resistenza dei rivali più accreditati.

Si continua, così, fino agli ultimi chilometri con i fuggitivi che devono soltanto decidere a chi consegnare il successo. In considerazione che Nicosia e Genovese hanno già assaporato il piacere del gradino più alto del podio in questo inizio di stagione, il prescelto sembra essere Licciardello, ma, a poche centinaia di metri dall'arrivo, si assiste al recupero di Consolo, che costringe Oliva e Genovese a superare anche Licciardello, in difficoltà rispetto al rientro di Consolo, pur di mettere in “cassaforte” la vittoria del Team. Oliva taglia il traguardo in 2h03'04", davanti a Genovese e Licciardello. Tra le donne, esulta ancora Giovanna Carnemolla (Rossoazzurri), davanti a Maria Chiara Ficili (Sparkle) e Concetta Cannavò (Andrea Trovato). Prossimo manifestazione il “1° Trofeo Melanzì”, in calendario domenica a Vittoria