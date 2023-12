Divertimento e beneficenza al "1° Trofeo di Natale della Città di Acireale"

Fatica, agonismo e tanto divertimento allo stadio “Aci e Galatea” per il quadrangolare tra le rappresentative di Acireale Calcio, Amministrazione di Acireale, dipendenti comunali e del Credit Agricole. In palio vi era il primo “Trofeo di Natale della Città di Acireale”. Sotto un tiepido sole dicembrino, le squadre si sono affrontate a viso aperto, giocando partite da 20 minuti ciascuno senza lesinare le energie a disposizione. Alla fine, è stata la formazione del club granata ad imporsi con una vittoria e due pareggi grazie al fiuto del gol del presidente Enrico Strano.

Piazza d’onore per le compagini di Amministrazione e dipendenti comunali, quarta la rappresentativa del Credit Agricole. Al di là del campo, il vero risultato è consistito nella somma che i partecipanti hanno raccolto in favore della comunità di San Camillo in una manifestazione all’insegna della beneficenza e della voglia di condividerla insieme ad altri in un piacevole momento aggregativo.